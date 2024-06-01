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Страна и мир «Она жила на съемочной площадке». Россияне простились с Анастасией Заворотнюк — видео

«Она жила на съемочной площадке». Россияне простились с Анастасией Заворотнюк — видео

На похоронах «прекрасной няни» отметились Лепс, Эдгар Запашный, Илья Авербух и многие другие

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Сотни людей пришли в первый день лета в Покровский монастырь в Москве, чтобы проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк. Среди них были как простые поклонники таланта покойной, так и звёзды, с которыми она дружила и общалась.

— У нее были хорошие фильмы. Не только «Моя прекрасная няня», еще были замечательные роли, например, «Еще Ван Гог», «Чайка» и так далее. Театральные роли, о которых мало кто знает, — рассказал журналистам певец Григорий Лепс.

После выноса гроба последним из церкви вышел муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. Петр поддерживал супругу до последнего...

Катафалк направился на Троекуровское кладбище, где актрису, ушедшую в 53 года, предали земле.

Посмотрите короткое видео, полное теплых воспоминаний об Анастасии Заворотнюк.

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Анастасия Заворотнюк Похороны Моя прекрасная няня
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