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Происшествия Один погиб, второй в больнице: водитель «ВАЗа» сбил дорожных рабочих на новосибирской трассе

Один погиб, второй в больнице: водитель «ВАЗа» сбил дорожных рабочих на новосибирской трассе

После водитель врезался в стоящий «ИЖ»

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Обстоятельства аварии устанавливаются

Водитель «ВАЗа» сбил двух дорожных рабочих днем 1 июня в Здвинском районе. Как сообщили в областной ГИБДД, один из сибиряков погиб на месте аварии.

— 51-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на дорожных рабочих, после чего совершил столкновение со стоящим автомобилем «ИЖ», — пояснили в инспекции.

В результате аварии мужчина, на вид 30 лет, скончался на месте, второй пострадавший, мужчина на вид 35 лет, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Коченевском районе Новосибирской области в лобовом ДТП погибла пассажирка Nissan.

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