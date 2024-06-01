Один погиб, второй в больнице: водитель «ВАЗа» сбил дорожных рабочих на новосибирской трассе

Водитель «ВАЗа» сбил двух дорожных рабочих днем 1 июня в Здвинском районе. Как сообщили в областной ГИБДД, один из сибиряков погиб на месте аварии.
— 51-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на дорожных рабочих, после чего совершил столкновение со стоящим автомобилем «ИЖ», — пояснили в инспекции.
В результате аварии мужчина, на вид 30 лет, скончался на месте, второй пострадавший, мужчина на вид 35 лет, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Коченевском районе Новосибирской области в лобовом ДТП погибла пассажирка Nissan.