Не спешите к парикмахеру: лунный календарь стрижек на июнь 2024 года

Говорят, чтобы поход к парикмахеру не обернулся трагедией, нужно выбрать особенно благоприятные дни Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Никто не помнит, когда точно, но давным-давно сложилось поверье о том, что существуют особенные дни, когда можно и нельзя стричь волосы. Наши предки в этом вопросе ориентировались на астрономический цикл и даже составили лунный календарь стрижек. В итоге для каждого месяца есть свои благоприятные и неблагоприятные даты. Хотите проверить, как работает лунный календарь стрижек на июнь 2024 года? Тогда сохраняйте его себе и сверяйтесь.

Какие поверья связаны с волосами

Наши предки заметили, что волосы могут расти быстрее или наоборот очень медленно. Они связывали эти физиологические процессы с лунными циклами. Согласно одному поверью, для быстрого роста волос их подрезали на растущую Луну, а для замедления — на убывающую. По другому поверью, на убывающую Луну старались вовсе обходить цирюльников и брадобреев стороной, чтобы вместе с длиной волос не испортить зрение. Также в старину не стриглись в новолуние — считали, что тем самым уменьшают и годы жизни.



В некоторые дни и вовсе существовал категорический запрет на подстрижку волос — в дни солнечных и лунных затмений, в церковные праздники, особенно в Страстную пятницу, по воскресеньям и даже вечером! Неблагоприятные дни для стрижки, по мнению наших предков, — смены фаз Луны. Они происходили в 9, 15, 23 и 29-е лунные сутки. Это обуславливали тем, что человек становится особенно уязвимым и через уменьшение длины волос лишится здоровья.



В советское время появилось еще одно убеждение, стойкое до сих пор: чтобы волосы отросли крепкими и длинными, нужно стричь кончики. Причем делать это предписывается на растущую Луну.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Как работает лунный календарь стрижек

Благоприятные и неблагоприятные дни рассчитываются в зависимости от лунных циклов, объясняет эзотерик и психолог Мирослава Буш. Она напоминает, что их указывали даже в отрывных календарях в советское время.



— На нас очень сильно влияют планеты, также есть дни, на которые мы ориентируемся по языческим календарям: солнцесостояние, равноденствие. Это дни, когда лучше ничего не делать. Это всё народная мудрость, — объясняет Мирослава Буш. — И люди давно заметили такие закономерности. Просто сейчас мы их немножечко адаптировали под нашу современную жизнь — эпиляцию, похудение, липосакцию. Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником. Так что здесь учитывается несколько разных факторов.



Благоприятные дни для стрижки в июне

Мирослава Буш специально для Городских порталов рассчитала благоприятные дни для стрижки в июне 2024 года. Она советует обращаться за процедурами красоты именно в эти периоды в начале лета, чтобы встретить его во всеоружии. Держите календарь стрижки волос на июнь (и не только стрижки!)



Стрижку и окрашивание волос лучше делать 4, 7, с 10 по 12, 14, 16, 23, 30 июня 2024 года.



Эпиляция и депиляция пройдут успешно 1, 3, 7, 8, 10, 14, а также с 21 по 28 июня.



А на маникюр и педикюр удачнее всего отправиться с 2 по 5, с 9 по 12, с 16 по 19 и с 23 по 28 июня.



Неблагоприятные дни для стрижки в июне

Однако в календаре стрижек на июнь 2024-го есть такие даты, когда парикмахерскую лучше обходить стороной. Есть высокая вероятность того, что результат вам может совсем не понравиться. Возможно, стоит перенести запись к мастеру, если ваша запись выпадает на следующие даты: 2, 6, 21, 25 июня.



По прогнозу Мирославы Буш, неблагоприятные дни для метеочувствительных людей — 2 и 30 июня 2024 года.



Также в июне есть энергетически неблагоприятные даты — это 6, 14, 21, 25 числа месяца.