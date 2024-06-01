«На улице спрашивают, не отрубили ли мне их топором»: история девушки, родившейся без рук и ног

Девушка считает, что ей повезло родиться именно такой Источник: 116.RU











Веронике Лазаревой 26 лет, родом из Набережных Челнов, но уже четыре года живет в Казани. Девушка часто выступает на городских мероприятиях, поет и играет на фортепиано, участвует в конкурсах. Когда с ней разговариваешь, невозможно не смеяться, щеки быстро начинает сводить от улыбки. Вероника постоянно шутит, делится неловкими историями из своей жизни, с ней так комфортно и уютно, что кажется, будто знаешь ее тысячу лет. Редакция 116.RU рассказывает историю девушки, которая родилась без рук и ног.

Вероника создана для того, чтобы дарить радость Источник: 116.RU

Вероника — оптимистичный, жизнерадостный и счастливый человек, притом что у нее от рождения аномалия верхних и нижних конечностей. Жизнь девушки — череда невероятных событий, в которые сложно поверить.



На фортепиано Вероника начала играть уже в семье Источник: 116.RU











Детский дом и побои в приемной семье

Первые семь лет Вероника провела в детском доме. Родители отказались от нее. Отец убедил мать оставить неполноценного ребенка сразу после рождения. На удивление, в приюте девочке понравилось: там ее любили, о ней заботились, воспитатели даже забирали домой на праздники и выходные. Вероника не чувствовала, что чем-то отличается от других, просто росла, с учетом своих особенностей осваивала разные навыки.

— Меня все любили. Я хорошо общалась абсолютно со всеми, даже с поварами. Я была очень любознательным ребенком, помогала детям. Не было такого, чтобы чего-то не могла сделать. Завязывала младшим шнурки на ботинках, делала воспитательницам прически, во время сон-часа могла подбежать и предложить сделать массаж, — с улыбкой вспоминает Вероника.

В детском доме маленькую Веронику все любили Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Девочку возили в Казань за специальными протезами, но они Веронике не нравились. По сути, это были неподвижные, жесткие подобия рук и ног, и в них было неудобно. Натирали, да и в целом усложняли жизнь.



— Деревянные, внутри — поролон и гвозди, куча липучек. Крепления были ненадежные, постоянно отсоединялись, я вечно падала. В протезах я была гораздо более ограниченной, двигалась как робот. До юности я как-то еще их надевала, но потом перестала, — говорит девушка.

Тем более что Вероника с ранних лет умела делать всё сама, без помощников.

— Научилась, как и все дети, от любознательности. Наверное, годика в полтора-два начала сама шнурочки завязывать и так далее. Позже, когда уже жила в семье, посуду научилась мыть. Всё как-то само собой получается, — улыбается Вероника.

Протезы для девочки сделали в Казани, но они всегда были ей неудобны Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











В семь лет во время тихого часа Веронику разбудила воспитательница и сказала, что за ней пришла мама. Но девочка сразу почувствовала, что женщина, которая хочет ее удочерить, не ее человек, внутренние ощущения подсказывали, что что-то не так. В приемной семье Вероника пробыла недолго. Она признаётся, что плохо помнит то время, возможно, психика стерла негативные моменты.

— Я так и не поняла, зачем меня вообще забирали, этим людям я совсем не нужна была. Ни любви, ни заботы. Семейная пара, трое сыновей-подростков. Они, когда куда-то уходили, оставляли меня одну, иногда на всю ночь. Давали задания: помыть полы, посуду, навести везде порядок, — говорит Вероника.

В итоге девочку вернули в детский дом. Она не помнит деталей, но много лет спустя узнала, что из семьи ее на самом деле изъяли.

Работники приюта рассказали, что когда они пришли в гости с проверкой, то обнаружили на теле Вероники синяки. И это у ребенка, которого в детском доме все обожали!

Вероника всегда мечтала о семье, но и не надеялась в ней оказаться Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Вероника не потерялась и не замкнулась, но уже не думала, что обретет когда-нибудь настоящую семью. Однажды заведующая предложила ей написать Деду Морозу о самом заветном желании.

— Я рассказала ему, что мечтаю о том, чтобы за мной пришли мама и папа, забрали, а еще чтобы у меня были старшая сестра и младший брат. Я и представить не могла, что желание исполнится, причем в мельчайших деталях! — смеется Вероника.

Возвращение к родной матери

В детском доме Вероника росла и училась делать всё, как и остальные дети Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Мама Вероники — Татьяна — всегда жалела о своем решении отдать дочь в детский дом. Она испытывала невероятные угрызения совести, страдала и мечтала вернуть малышку. С первым мужем, который заставил ее отказаться от Вероники, развелась. Ушла от него, забрав старшую дочь. Вышла замуж снова и родила сына. Но Веронику забыть не могла.

— Я уже тогда начала петь, выступала везде. Обо мне, удивительной девочке без конечностей, часто писали в газетах. Мама хранила все статьи, перечитывала и плакала. Ее муж как-то увидел ее, заплаканную, с охапкой вырезок в руках и потребовал ответа, — делится Вероника.

Услышав всю историю, Дмитрий убедил Татьяну пойти в детский дом и забрать девочку. У него не возникло сомнений в том, что малышка должна жить в родной семье.

— Мне, кажется, никто не объяснял, что пришла родная мама. Это было будто сразу понятно, без слов. Такое ощущение тепла. Она одно время приходила в гости, приносила подарки, игрушки, сладости и уже потом забрала, — говорит девушка.

Маму девочка никогда не винила. Отчима она называет не иначе как папа. Он дал ей свои фамилию и отчество и сразу стал считать родной дочкой.

— Если к нему приходили друзья и говорили что-то о том, что мы ему неродные, он устраивал скандал, ругался, психовал. Мы все втроем были для него одинаково любимы, — улыбается девушка.

Отчим с самого начала считал, что девочка ему родная Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Наша героиня была счастлива, ее заветное желание исполнилось: у нее появились настоящие мама и папа. И она с радостью узнавала историю семьи, ведь знала только о том, что при рождении ей дали имя Вероника.



А вот с братом и сестрой не сразу поладила. Дети отказывались принимать тот факт, что теперь их в семье трое. Особенно тяжело складывались отношения со старшей сестрой — девочки постоянно дрались и не испытывали друг к другу большой любви.

— Мы прямо воевали, только родители за порог — мы сразу: «Враг номер один, привет». Даже топили друг друга в ванной, когда купались, — смеется Вероника.

Найти общий язык со старшей сестрой оказалось задачей не из легких Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Вражда закончилась, когда Веронику на детской площадке у дома начали обижать посторонние дети. Сестры сблизились, когда старшая стала защитницей младшей. Тогда же девочка впервые осознала, что она не похожа на других.

— Мы поняли, что мы родные и должны быть друг за друга горой. Столкновение с внешним миром объединило. Появились общие секреты, и мы близки до сих пор. Сестра живет в Набережных Челнах, у нее уже своя семья, а брат перебрался за нами с мамой в Казань, — рассказывает девушка.

Переезд произошел четыре года назад, когда в аварии погиб отец семейства Дмитрий. Конечно, после трагедии исчез смысл оставаться в большой квартире, и решили поискать жилье поменьше. А вскоре Вероника подкинула идею о переезде в другой город, и мама согласилась.

— В Казань мы и раньше часто приезжали, у меня здесь бывали выступления, смеялись, что это наш второй дом. Вот и дошутились. Город любим, здесь замечательные люди, ну и творчеством мне здесь легче заниматься, — говорит Вероника.

Переезд в Казань стал закономерным событием Источник: 116.RU











«Вероника, хватит уже петь!»

Сегодня Вероника Лазарева — певица, часто выступает не только в Татарстане, но и за пределами республики. Девушка никогда не сомневалась, что пойдет по творческому пути, хотя все вокруг и советовали ей уменьшить ожидания.

— Когда я говорила, что мечтаю стать певицей, все недоуменно качали головами и советовали найти более реальную профессию, выучиться на бухгалтера, например. Я, кстати, даже пошла учиться по этой специальности, но бросила университет на третьем курсе. Тянуло в творчество, и это никак нельзя было изменить, — улыбается Вероника.

Девочка, с тех пор как себя помнит, всегда пела. Ей даже часто говорили с раздражением: «Вероника, хватит петь!» Выступала на всех праздниках в детдоме, а когда вернулась в семью, родители решили, что ей стоит заняться вокалом.

Вероника, с тех пор как себя помнит, постоянно пела Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











— Педагог по вокалу посоветовала маме купить синтезатор, и потом приходила к нам домой, играла, а я распевалась. И так красиво получалось, что меня завораживало. Но сама я играть не умела. Смотрела на педагога и думала: «Как она всё это делает?» Ведь все клавиши одинаковые: тут черные, тут белые, как она понимает, куда нажимать, и чтобы всё так красиво звучало. Попросила показать и за ночь выучила «Маленькую елочку».

Поначалу девушке не так-то просто было разобраться с клавишами Источник: из личного архива Вероники Лазаревой

С тех пор Вероника не только пела, но и училась играть на фортепиано. А дальше стала сочинять песни. В 2016 году Лазарева приняла участие в конкурсе красоты и талантов среди девушек с ограниченными возможностями «Жемчужина Татарстана» и победила.

— Со мной хотела познакомиться Ксения Безуглова (обладательница титула «Мисс мира — 2013» среди девушек на инвалидных колясках. — Прим. ред.), она мне про этот конкурс и рассказала. Но я никогда не думала, что буду участвовать, а тем более выиграю, — улыбается Вероника.

Победа на конкурсе красоты стала для Вероники полной неожиданностью Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Одна из судей — певица Анна Седокова — предложила Веронике записать совместную песню. А в феврале 2017 году Вероника уже ехала в Москву на презентацию альбома новой знакомой. Седокова устроила премьеру в своем офисе и пела там дуэтом с Вероникой.

В 2021 году девушка получила премию «Великие люди России» и на торжественной церемонии награждения немного пообщалась с народным артистом Бедросом Киркоровым.

На этом череда знакомств со звездами не закончилась — в 2023 году Вероника стала участницей телевизионного проекта «Мужское. Женское», где ведущие Юлия Барановская и Александр Гордон попросили ее исполнить свою песню.

Над рабочим столом девушки можно увидеть все ее многочисленные награды Источник: 116.RU











«Меня часто называют Патриком»

К тому, как она выглядит, Вероника относится спокойно, смеется над тем, как ее называют в интернете. Чаще всего сравнивают с Патриком — главным героем мультфильма «Спанч Боб».

— Иногда могут подойти на улице и спросить, не отрубили ли мне руки и ноги топором. Не знаю, почему многие так думают и еще решаются спросить, — смеется Вероника. — Я после детского дома на такие комментарии обращала внимание, сейчас — нет. Хотя мама и сестра очень злятся, если на меня пялятся на улице.

Лазарева также отмечает, что люди чаще обращают внимание на отсутствие у нее ног, а не рук. Возможно, дело в том, что она передвигается на инвалидной коляске. Косые взгляды девушку не пугают, а выступления на большой сцене помогли окончательно стать уверенной в себе.

Прыжки с парашютом, полет в аэротрубе — для Вероники нет ничего невозможного Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Вероника действительно живет полной жизнью — не каждый здоровый человек может похвастаться такими приключениями. Она летала в аэротрубе, прыгала с парашютом, путешествует, общается с большим количеством творческих, талантливых людей, рисует масляными красками.



— Я рада, что я — такая, мне, конечно, намного легче, чем тем, кто изначально был с руками и ногами, а потом потерял их в аварии или при несчастном случае. Им приходится учиться всё делать по-новому, привыкать к другой жизни. А я изначально жила и росла как есть, для меня всё было нормой, — говорит девушка.



Вероника мечтает о собственной семье. Будущего супруга представляет похожим на отчима Дмитрия — надежным, верным, таким, на которого можно положиться.



— Когда папа еще был жив, я чувствовала себя в полной безопасности. Он никогда ничего не боялся, был очень добрым, мастером на все руки. Мы с ним жили как за каменной стеной. Такой уровень защищенности редко с кем везет почувствовать.



Вероника обожает выступать и вдохновлять зрителей Источник: из личного архива Вероники Лазаревой











Пока что, правда, Вероника не состоит в отношениях — найти того самого труднее, чем могло бы показаться. Молодые люди, что пишут ей в интернете или знакомятся на мероприятиях, слабо подходят на роль не то что потенциального мужа, но и просто друга.

— Много извращенцев, которые хотят общаться исключительно с девочками с инвалидностью, они обычно пишут всем, набиваются в друзья. У меня в прошлом были одни серьезные отношения, но молодой человек оказался помешанным на контроле, запрещал выступать на сцене, не хотел, чтобы на меня смотрели другие люди, — рассказывает Вероника.

Конечно, девушку часто сравнивают с известным оратором и коучем Ником Вуйчичем, но сама она отмечает, что хоть и восхищается им, но объединяет их только то, что они оба — неисправимые оптимисты.