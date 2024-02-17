На месте медики и МЧС: 20-летний новосибирец попал в ДТП в Приморском крае — фото с места смертельной аварии

20-летний житель Новосибирска попал в ДТП на Toyota Cresta в Приморском крае. В аварии погиб человек, еще один получил травмы.
О происшествии сообщили в телеграм-канале УМВД России по Приморскому краю. Специалистам поступило сообщение об аварии, она произошла на 652 километре дороги «Хабаровск — Владивосток».
— На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники МЧС, — уточнили в ведомстве.
Специалисты предварительно установили, что 20-летний житель Новосибирска ехал на автомобиле Toyota Cresta со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Водитель, как сообщили специалисты, нарушил правило расположения машины на проезжей части и совершил столкновение со встречным автомобилем Mazda CX-5. За рулем последнего находился 31-летний водитель.
— После чего Mazda CX-5 продолжила движение и совершила столкновение с автомобилем Volvo FH с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя, — сказано в сообщении. — ДТП произошло в темное время суток. Данный участок дороги очагом аварийности не является.
В результате аварии 20-летний пассажир автомобиля Toyota Cresta скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получил пассажир машины Mazda CX-5 — его направили на амбулаторное лечение.
По информации краевого управления МВД, стаж водителя Toyota Cresta составляет 1,5 года, сейчас машину поместили на стоянку временного содержания. В отношении сибиряка составили четыре административных материала.
— В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, — прим.ред.), — заявили в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирской области случилось смертельное ДТП с участием минивена и грузовика. Авария произошла на трассе К-19р.