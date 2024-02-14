Вылетел на встречку: водитель погиб после ДТП с грузовиком под Новосибирском

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием минивена и грузовика. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



Как сообщили в ведомстве, авария произошла 14 февраля в Новосибирском районе в 16:30 часов. 37-летний водитель минивэна Toyota Lite Ace ехал по трассе К-19р в сторону Новосибирска. По предварительным данным, водитель в пути не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик марки Kia Bongo.

