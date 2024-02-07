Сибиряк пропал в новогоднюю ночь: он ушел из гостиницы в неизвестном направлении

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8(383) 232–14–14, 232–14–39 или 89133177894.



Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Пономарева, ее разыскивают с 22 января. НГС побеседовал с матерью и близкой подругой Екатерины.

