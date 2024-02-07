Сибиряк пропал в новогоднюю ночь: он ушел из гостиницы в неизвестном направлении

В Новосибирске пропал 31-летний Никита Курбатов. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, местонахождение мужчины неизвестно с 31 декабря 2023 года.
— Мужчина находился в гостинице. 31 декабря он ушел оттуда и с тех пор о нем ничего неизвестно, — пояснили в ведомстве.
Приметы Никита: плотного телосложение, рост — 170 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые короткие. Мужчина носит бороду средней длины. В день пропажи был одет в черную шапку, синие джинсы, черные кроссовки, темная куртка с капюшоном.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8(383) 232–14–14, 232–14–39 или 89133177894.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Пономарева, ее разыскивают с 22 января. НГС побеседовал с матерью и близкой подругой Екатерины.