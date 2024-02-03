— Мне позвонил какой-то мужчина с криминальным прошлым (как говорят подруги Кати) и потребовал, чтобы я прекратила поиск. Ему 51 год, говорят, что это — страшный человек. Этот мужчина мне сказал, что полюбил ее и теперь она будет с ним, скоро собрался приехать за детьми. Сейчас они со мной, поиск я прекращать не намерена, — сказала НГС мама Екатерины.



НГС запросил информацию о поиске Пономаревой в ГУ МВД Новосибирской области, после получения ответа материал будет дополнен.