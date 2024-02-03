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«Звонила в разные квартиры»: близкие пропавшей в Новосибирске многодетной матери рассказали о её исчезновении

НГС пообщался с подругой и матерью Екатерины Пономаревой

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Последний раз сибирячку видели в Ленинском районе на ул. 9 Гвардейской дивизии

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В Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Пономарева, ее разыскивают с 22 января. НГС побеседовал с матерью и близкой подругой Екатерины.

— В последний раз Екатерину видели ночью 22 января, она пошла в гости к своей знакомой, проживающей на ул. 9 Гвардейской дивизии, 7. В домовом чате девятиэтажки жаловались, что Екатерина ночью звонила в разные квартиры, пытаясь попасть в подъезд, она была пьяна. Уходили обе женщины из дома с каким-то мужчиной, видеозапись с домофона тоже выложили в чат, — рассказала подруга Пономаревой (имя собеседницы известно редакции).

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Екатерина ушла с каким-то мужчиной в неизвестном направлении

Видео: читатель НГС

По словам женщины, загулы у Екатерины случались и ранее, но не такие длительные.

— Ее маршрут всегда прослеживался, жила семья эта раньше на Малыгина: все всегда знали, с кем Екатерина выпивает. На такой долгий период детей она никогда не бросала: максимум 3–4 дня, — добавила подруга Екатерины

Перед уходом Екатерина переполошила весь подъезд многоэтажки

Перед уходом Екатерина переполошила весь подъезд многоэтажки

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Мама Екатерины рассказала НГС, что известно о пропаже ее дочери на данный момент.

— Мне позвонил какой-то мужчина с криминальным прошлым (как говорят подруги Кати) и потребовал, чтобы я прекратила поиск. Ему 51 год, говорят, что это — страшный человек. Этот мужчина мне сказал, что полюбил ее и теперь она будет с ним, скоро собрался приехать за детьми. Сейчас они со мной, поиск я прекращать не намерена, — сказала НГС мама Екатерины.

НГС запросил информацию о поиске Пономаревой в ГУ МВД Новосибирской области, после получения ответа материал будет дополнен.

Сегодня ночью волонтеры нашли пропавшую в Новосибирске школьницу.

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