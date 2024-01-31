«Ушла в неизвестном направлении»: 35-летняя женщина пропала в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Пономарева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 22 января.
— На горячую линию отряда поступила заявка на поиск женщины 1988 года рождения. 22 января она ушла в неизвестном направлении. Отрядом запущено распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Екатерина: рост — 152 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы окрашенные белые, глаза голубые. В день пропажи была одета в бежевую куртку, черные лосины, бежевые полусапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
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