freedom
Реклама
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 89.29
eur 96.79
Тема дняНалетчик с ножом напал на кассиршу. Видео
Все новости
Все новости

«Ушла в неизвестном направлении»: 35-летняя женщина пропала в Новосибирске

Ее местонахождение неизвестно с 22 января

1 907

Последний раз сибирячку видели в Ленинском районе

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Пономарева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение женщины неизвестно с 22 января.

— На горячую линию отряда поступила заявка на поиск женщины 1988 года рождения. 22 января она ушла в неизвестном направлении. Отрядом запущено распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Екатерина: рост — 152 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы окрашенные белые, глаза голубые. В день пропажи была одета в бежевую куртку, черные лосины, бежевые полусапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Бердске пропала 14-летняя Елизавета Алексеева. Последний раз девочку видели 17 января.

По теме

Пропала женщинаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter