«Вышла из дома и исчезла»: под Новосибирском пропала 14-летняя девочка

Под Новосибирском в Бердске пропала 14-летняя Елизавета Алексеева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девочки неизвестно с 17 января.
— 17 января вышла из дома и не вернулась. Как псевдоним использует имя Анастасия. Может находиться в любом районе Новосибирска, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Елизаветы: рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы каштановые, глаза карие. В день пропажи была одета в серый пуховик, черные штаны и черные зимние кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
В середине января в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Выяснилось, что подросток находился в Новосибирской области.