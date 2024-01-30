freedom
Реклама
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 89.61
eur 96.98
СрочноНовосибирск стал самым криминальным городом России
Все новости
Все новости

«Вышла из дома и исчезла»: под Новосибирском пропала 14-летняя девочка

Ее местонахождение неизвестно с 17 января

1 741

Девочка пропала в Бердске

Поделиться

Под Новосибирском в Бердске пропала 14-летняя Елизавета Алексеева. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девочки неизвестно с 17 января.

— 17 января вышла из дома и не вернулась. Как псевдоним использует имя Анастасия. Может находиться в любом районе Новосибирска, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Елизаветы: рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы каштановые, глаза карие. В день пропажи была одета в серый пуховик, черные штаны и черные зимние кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

В середине января в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Выяснилось, что подросток находился в Новосибирской области.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Пропала девочкаПоиск без вести пропавшихБердск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter