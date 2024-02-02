Сибирячка оставила сына в игровой комнате, ей его вернули со сломанной ногой. Следователи возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 2-летний мальчик сломал ногу в детском развлекательном центре, расположенном в ТРЦ «Галерея-Новосибирск». Силовики увидели в ситуации признаки преступления по ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание небезопасных услуг, предназначенных для детей до 6 лет»).
— Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных в показаниях в объяснениях (матери пострадавшего), протоколе осмотра места происшествия и иных материалах доследственной проверки, — говорится в постановлении (имеется в распоряжении редакции).
В документе также отмечено, что признаки преступления содержатся в действиях «неустановленного лица».
НГС также отправил запрос в СК по ситуации с уголовным делом.
Инцидент произошёл 14 января в развлекательном центре HappyLand. Сибирячка Алина Б. оставила своего двухлетнего сына в игровой комнате, а сама отправилась за покупками. Женщина уверяет, что вернулась за ребёнком через два с половиной часа. Сын был весь мокрый (его не сводили в туалет) и жаловался на боль в ноге. Впоследствии медики диагностировали у мальчика «закрытый перелом плюсневой кости стопы».
Представители развлекательного центра в общении с матерью пострадавшего заявили, что у ребёнка был конфликт с другим мальчиком, они зашли в пластмассовый домик и там, скорее всего, пострадавший травмировал ногу. Администратор в общении с корреспондентом НГС подчеркнула, что выходит на связь с мамой второго ребёнка, который мог повредить пострадавшему.
После публикации на НГС инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил новосибирским следователям доложить о результатах доследственной проверки.