Таинственный домик: малыш сломал ногу в игровой комнате — её руководство намекает на драку детей и не спешит отвечать за инцидент

Что случилось в домике?

14 января мать троих детей Алина Б. приехала в торговый центр «Галерея» за покупками. С собой взяла маму, сыновей (9 лет и 2 года) и дочь (3 года). Понимая, что дети не дадут спокойно походить по магазинам, женщины отвели их в детский развлекательный центр — Happyland.



— Старших детей забрали в большую игровую зону, а младшего — в «малышковую»: это небольшое прямоугольное пространство, которое полностью просматривается. Естественно, там находятся нянечки, — пояснила Алина.



По её словам, через 10 минут ей позвонила няня и сказала, что ребёнок плачет и зовёт маму. Алина решила купить сыну машинку, чтобы он увлекся новой игрушкой и успокоился. Женщина простояла в очереди около 15 минут, перезвонила няне, но та не взяла трубку. Подойдя к стеклянной стене игровой комнаты, Алина увидела сына спокойно занимающимся своими делами и отправилась по магазинам.

