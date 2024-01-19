Таинственный домик: малыш сломал ногу в игровой комнате — её руководство намекает на драку детей и не спешит отвечать за инцидент

Жительница Новосибирска Алина Б. пожаловалась на игровой центр, где её 2-летний сын получил тяжёлую травму. По словам женщины, мальчик провёл в комнате чуть более двух часов и вышел из неё со сломанной ногой. Что произошло с ребёнком, до сих пор точно не известно. Представители компании уверяют, что у малыша был конфликт с другим мальчиком, и теперь они пытаются связать между собой их родителей. Подробности происшествия — в материале корреспондента НГС Павла Тиунова.
Что случилось в домике?
14 января мать троих детей Алина Б. приехала в торговый центр «Галерея» за покупками. С собой взяла маму, сыновей (9 лет и 2 года) и дочь (3 года). Понимая, что дети не дадут спокойно походить по магазинам, женщины отвели их в детский развлекательный центр — Happyland.
— Старших детей забрали в большую игровую зону, а младшего — в «малышковую»: это небольшое прямоугольное пространство, которое полностью просматривается. Естественно, там находятся нянечки, — пояснила Алина.
По её словам, через 10 минут ей позвонила няня и сказала, что ребёнок плачет и зовёт маму. Алина решила купить сыну машинку, чтобы он увлекся новой игрушкой и успокоился. Женщина простояла в очереди около 15 минут, перезвонила няне, но та не взяла трубку. Подойдя к стеклянной стене игровой комнаты, Алина увидела сына спокойно занимающимся своими делами и отправилась по магазинам.
— Через два с половиной часа я возвращаюсь за сыном, а он идет ко мне и волочит ножку. Я задаю вопрос нянечке: «Что произошло?» Ответ: «Ой, я не знаю, ну он жаловался на ногу, наверное, стукнул где-то», — рассказала женщина.
Бабушка, взяв внука на руки, обнаружила, что он описался: по словам Алины, не один раз и достаточно давно. Когда мальчика начали переодевать, женщины специально осмотрели ногу — синяков и припухлостей не было, но при попытке надеть обувь ребёнок истошно закричал от боли. По дороге домой Алина позвонила администратору центра и попросила посмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, как мальчик мог получить травму. Женщине быстро перезвонили.
— Они отсмотрели видео, но момента, как сын повредил ногу не нашли. Но были версии. Сначала он якобы неудачно прыгнул в сухой бассейн с шариками, потом решили, что он получил травму в большом пластмассовом домике: мол, он зашёл внутрь, потом вышел со слезами, сказал, что ударил ногу, и попросился к маме, — объяснила Алина.
Сотрудники центра, по её словам, уверяли, что няня по телефону сообщила ей о травме. Алина подчеркивает, что никаких разговоров о том, что её ребенок повредил ногу, не было. Тем более, она видела сына спокойно играющим через 15 минут после звонка.
Дома синяки и припухлость на ноге не появились, поэтому женщина отложила поход к врачу на следующий день. 15 января после рентгена травматолог поставил диагноз: «закрытый перелом плюсневой кости стопы».
После очередного звонка в центр Алине заявили, что ситуацией занимается менеджер Юлия, — её звонка матери пострадавшего ребёнка пришлось ждать ещё сутки. Менеджер рассказала, что на камерах видно, как вместе с малышом в домик зашли ещё два мальчика. Теперь администрация центра вызванивает маму одного из детей, чтобы он объяснил, что случилось, говорит Алина.
— Я говорю: «Стоп. Ребёнок получил травму у вас?» Мне говорят: «Да, у нас, но мы не ответственны за других детей. И если самостоятельно ребёнок стукнулся, это не наша вина». Я говорю: «Вы серьёзно? Снимаете с себя ответственность, перекладывая её при этом вообще на какую-то мамочку?» Требую назначить личную встречу с руководством — мне отказывают, — отметила женщина.
В тот же день Алине позвонили из отдела полиции, где она написала заявление с требованием привлечь коммерсантов к ответственности. По словам женщины, инспектор по делам несовершеннолетних рассказала, что родители часто жалуются на игровые комнаты, где их дети получают различные травмы, но о переломе она слышит впервые.
На поврежденную ногу маленького мальчика медики наложили лангетку. Алина опасается, что впоследствии сыну придётся корректировать походку и проходить реабилитацию.
Разбирайтесь сами
Менеджер развлекательных центров Happyland Юлия в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что персонал разбирается в ситуации: уже нашли маму мальчика, с которым сын Алины заходил в домик. Женщина подчеркнула, что камеры наблюдения зафиксировали детский конфликт.
— Мальчики дрались за машинку, потом играли вместе, потом в домик зашли. Больше пока нет информации никакой. Сейчас общаюсь с мамой ребёнка, который скорее всего это всё сделал (нанёс травму. — Прим. ред.), — пояснила Юлия.
Как на звонок из центра отреагировала мама фактически обвиненного ребёнка, менеджер рассказать отказалась, сославшись на «секрет».
В процессе подготовки публикации Алина сообщила, что ей позвонил мужчина по имени Владимир, который представился директором сети развлекательных центров Happyland. По словам женщины, он долго извинялся за инцидент и почему-то тоже рассказывал о поисках матери ребёнка, который мог нанести травму.
Узнать, какое юрлицо занимается организацией возможно небезопасного детского досуга оказалось не так-то просто. Во-первых, по словам Алины, у Happyland в «Галерее» нет уголка потребителя с указанием данных о компании. В чеке эта информация тоже отсутствует.
Как удалось выяснить редакции, телефонный номер, с которого женщине звонил «директор», связан с предпринимателем Владимиром Семейкиным. По данным сервиса «Контур.Фокус», бизнесмен является учредителем и руководителем ООО «Мир детства». Компания зарегистрирована в 2016 году и сегодня имеет в штате только одного сотрудника. Финансовая отчетность компании в сервисе отсутствует.
Мнение юриста
Новосибирский адвокат Андрей Росс в беседе с корреспондентом заявил, что в ситуации есть признаки уголовного преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
— После проведения судебно-медицинской экспертизы и оценки тяжести причиненного вреда будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Учитывая возраст ребёнка, решение должны будут принимать сотрудники Следственного комитета, — пояснил юрист.
Максимальное наказание по указанной статье уголовного кодекса предполагает лишение свободы на срок до двух лет.
На прошлой неделе мама пятиклассника в Новосибирске заявила, что её сыну сломали спину в драке после уроков. Под подозрением трое одноклассников мальчика.