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«Перелом стопы»: мальчик получил травму в игровой комнате в Новосибирске — делом заинтересовался глава СК России

По словам матери ребенка, инцидент произошел в торговом центре

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Инцидент произошел в игровой комнате

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению о травме ребенка из Новосибирска. Как заявили в телеграм-канале ведомства со ссылкой на СМИ, инцидент произошел в игровой комнате.

— В СМИ и социальной сети сообщается, что в январе текущего года в городе Новосибирске двухлетний мальчик, находясь в игровой комнате торгового центра, получил перелом стопы, — сообщили в телеграм-канале «Информационный центр СК России». — В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин получил руководителю новосибирских следователей представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

О происшествии стало известно накануне, 19 января. По словам жительницы Новосибирска, ее двухлетний сын провел в комнате более двух часов и вышел из нее со сломанной ногой, но что произошло с ребенком, до сих пор точно не известно.

Представители компании сообщают, что у ребенка был конфликт с другим мальчиком. Что известно о происшествии — в материале НГС.

В декабре прошлого года в Новосибирске завершили расследование уголовного дела из-за травмы школьницы. По данным следователей, она ударилась о платформу в веревочном парке.

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