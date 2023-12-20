«Ударилась о платформу»: школьница получила травму в веревочном парке Новосибирска — под суд пойдет инструктор

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела из-за травмы 14-летней школьницы в веревочном парке Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в происшествии обвинили инструктора аттракциона.
Инцидент произошел 8 сентября этого года. По данным ведомства, при прохождении трассы на аттракционе девочка решила прервать маршрут, и ее начал эвакуировать инструктор.
— Обвиняемый во время эвакуации с верхней трассы не рассчитал траекторию спуска несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья, и девочка ударилась о нижестоящую платформу, что повлекло причинение ей тяжкого вреда здоровью, — заявили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. В ведомстве добавили, что девочка травмировалась на аттракционе в Березовой роще.
В соцсетях заявляли, что девочка сорвалась с высоты в веревочном парке, когда ее спускали с полосы препятствий. Руководитель организации опроверг НГС данные о падении подростка с высоты, но подтвердил, что школьница травмировалась. Со ссылкой на родителей он заявил, что она получила перелом ноги.