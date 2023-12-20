«Ударилась о платформу»: школьница получила травму в веревочном парке Новосибирска — под суд пойдет инструктор

В соцсетях заявляли, что девочка сорвалась с высоты в веревочном парке, когда ее спускали с полосы препятствий. Руководитель организации опроверг НГС данные о падении подростка с высоты, но подтвердил, что школьница травмировалась. Со ссылкой на родителей он заявил, что она получила перелом ноги.

