Сказали, что перелом ноги: 14-летняя девочка пострадала во время спуска в веревочном парке на «Березовой роще»

— Она не сорвалась с высоты, это исключено. Дойдя до середины трассы, она отказалась проходить дальше. Инструктор поднялся к ней, чтобы ее спустить вниз — это система эвакуации со спусковым устройством, — сообщил специалист. — Так как у нас трассы одна над другой, при спуске вниз она задела или столкнулась с площадкой, которая была под полосой препятствий.

