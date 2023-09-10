Сказали, что перелом ноги: 14-летняя девочка пострадала во время спуска в веревочном парке на «Березовой роще»

8 сентября Вв Новосибирске 14-летняя девочка получила травму в веревочном парке «Слабо?» в «Березовой роще».
По информации паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», она сорвалась с высоты, когда ее спускали с полосы препятствий.
— У нее было сломано бедро, ногами не могла двигать, — указано в сообщении,которое написал очевидец, вызвавший скорую.
Руководитель организации Антон Степанов подтвердил журналисту НГС информацию о том, что несовершеннолетняя получила травму, но опроверг данные о падении подростка с высоты.
— Она не сорвалась с высоты, это исключено. Дойдя до середины трассы, она отказалась проходить дальше. Инструктор поднялся к ней, чтобы ее спустить вниз — это система эвакуации со спусковым устройством, — сообщил специалист. — Так как у нас трассы одна над другой, при спуске вниз она задела или столкнулась с площадкой, которая была под полосой препятствий.
Руководитель веревочного парка уточнил, что инструктор контролировал спуск подростка и находился на верхней трассе, с которой и проводилась эвакуация девочки.
— Возможно, инструктор не рассчитал вес и систему спуска. Спуск был чуть быстрее чем, скажем, обычно. А так как площадка деревянная и жесткая, может при такой скорости это и произошло. Это был контролируемый спуск, но, может быть, скорость была выше, чем должна, — сказал Антон Степанов.
Руководитель парка добавил, что после столкновения с трассой инструктор замедлил скорость и девочку продолжили спускать с высоты.
— Понятно, что девочка пожаловался на боли, в этом случае инструктор был обязан вызвать скорую. Ее увезли врачи скорой помощи, — сказал руководитель организации. — Я не могу дозвониться до ее родителей, но разговаривал с ними в тот день, и они говорили, что перелом ноги. Меня на месте не было.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале сентября в Новосибирске ребенок получил травмы после того, как провалился колесом самоката в яму. В управляющей компании заявили, что инцидент постановочный.