Следователи возбудили уголовное дело после падения 14-летней девочки на аттракционе в Новосибирске

В Новосибирске следственный комитет возбудил уголовное дело из-за травмы на аттракционе. На прошлой неделе, 8 сентября, 14-летняя девочка сломала бедро в веревочном парке «Слабо?» в «Березовой роще».
— При совместном спуске с инструктором с верхней трассы 14-летняя девочка упала на землю и получила множественные травмы. Несовершеннолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи регионального СУ СК России провели осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются очевидцы и назначен комплекс экспертиз.
Руководитель организации Антон Степанов подтвердил журналисту НГС информацию о том, что несовершеннолетняя получила травму, но опроверг данные о падении подростка с высоты.
В августе в Новосибирске 3-летний мальчик попал в больницу после наезда электросамоката. Электросамокатом управлял 14-летний подросток