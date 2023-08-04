Трехлетний ребенок попал под колеса самоката на Плющихинском

В Новосибирске 3-летний мальчик попал в больницу после наезда электросамоката. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ребенка сбили в 19:50 часов 4 августа в Октябрьском районе.
Инцидент произошел вблизи дома №48 по улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве, электросамокатом управлял 14-летний подросток. Молодой человек ехал по тротуару вдоль дома.
— В пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении, — сообщили в ведомстве. — В результате наезда пострадал несовершеннолетний пешеход-мальчик 2020 года рождения.
Ребенка доставили в лечебное учреждение, специалисты уточняют характер его травм. На месте ДТП работает наряд ДПС.
В этот же день в Новосибирске 18-летний водитель самоката сбил 7-летнего мальчика в Дзержинском районе. Инцидент произошел на пешеходном переходе.