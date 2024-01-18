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Тема дняКак выглядит труба, из-за которой случилась авария
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Авария в непогоду

Областную больницу в Новосибирске подключили к теплу после коммунальной аварии

Поврежденный участок трубы заменят новым

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Энергетики работали всю ночь

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В Новосибирске за ночь 18 января областную больницу и часть домов на левом берегу подключили к теплу после коммунальной аварии. Утром энергетики меняют поврежденный участок.

Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале:

— Продолжается устранение аварии в Ленинском районе. За счет того, что вчера теплоэнергетикам удалось локализовать и минимизировать зону отключения, за ночь областная больница и большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах города были переподключены на нормальные параметры теплоснабжения.

Сейчас отопление отсутствует в домах, которые находятся недалеко от места аварии. Поврежденный участок демонтировали, установку нового «Сибирская генерирующая компания» планирует закончить к 12:00, а заполнение магистрали теплоносителем — к 14:00. После этого начнется подключение домов к теплу.

Вечером 17 января после порыва на теплотрессе НГС собирал все, что о известно о ЧП, в онлайн-трансляции. В региональном минздраве сообщили, что термические ожоги получили 13 человек. Очевидец рассказал, как помогали одному из пострадавших.

Сегодня мы продолжаем рассказывать о последствиях аварии в новой трансляции.

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Коммунальная аварияЛевый берегСГКНовосибирск
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