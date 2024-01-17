«У всех — термические ожоги»: 13 человек пострадали из-за коммунальной аварии в Новосибирске

В Новосибирске 13 человек пострадали из-за коммунальной аварии, которая произошла на улице Петропавловской. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
— К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех — термические ожоги нижних конечностей I-II степени, — сообщили в министерстве.
Уточняется, что в результате происшествия в ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух человек, они находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее в министерстве сообщали о пяти пострадавших после прорыва на теплотрассе.