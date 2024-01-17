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Авария в непогоду

«У всех — термические ожоги»: 13 человек пострадали из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Двух сибиряков госпитализировали

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В ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух человек

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В Новосибирске 13 человек пострадали из-за коммунальной аварии, которая произошла на улице Петропавловской. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

— К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех — термические ожоги нижних конечностей I-II степени, — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в результате происшествия в ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух человек, они находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее в министерстве сообщали о пяти пострадавших после прорыва на теплотрассе.

После коммунальной аварии в Новосибирске следователи начали проверку. НГС собирает все, что известно о ЧП, в онлайн-трансляции.

Коммунальная аварияЧППострадалиМинистерство здравоохраненияНовосибирск
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