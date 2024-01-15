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Бензовоз загорелся в промзоне под Новосибирском

Инцидент произошел в ДНП «Тихая заводь»

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Пожарные прибыли на место ЧП через 8 минут

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В Новосибирском районе недалеко от ДНП «Тихая заводь» вечером 15 января вспыхнул бензовоз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:26, через 8 минут пожарный расчет был на месте ЧП. Открытое горение ликвидировали в 20:43, площадь пожара составила 10 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, горящий бензовоз был без топлива. Во время инцидента была угроза возгорания рядом стоящих машин. В тушении участвовали 4 человека и 1 единица спецтехники.

Ранее на трассе в Новосибирской области перевернулся бензовоз. Из поврежденной цистерны вылилось топливо.

ПожарБензовозНовосибирскМЧС
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