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На трассе в Новосибирской области перевернулся бензовоз — дизель разлился на землю

Автомобиль подняли краном

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Авария произошла вчера, 14 декабря

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На трассе в Новосибирской области опрокинулся бензовоз. Из поврежденной цистерны вылилось топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 14 декабря в 17:55 на дороге Иртыш — Новомихайловка в Коченевском районе. Бензовоз перевозил 32 тонны дизельного топлива, 24,5 тонны разлилось на площади около 200 квадратных метров. Специалисты МЧС и Аварийно-спасательной службы региона обесточили машину, убедились, что возгорание невозможно. Пожарные Коченево в это время следили за дорогой, движение автомобилей не нарушено.

— Организованы работы по подъему автомобиля автокраном, очистке территории от загрязнения, а также выезд лаборатории Росприроднадзора для забора проб грунта, — сообщили в пресс-службе.

В аварии никто не пострадал.

Накануне на трассе в Маслянинском районе автомобиль Honda врезался в припаркованный грузовик. В результате погибла женщина-водитель легковой машины.

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БензовозКоченевский районАварияДизель
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