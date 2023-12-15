На трассе в Новосибирской области перевернулся бензовоз — дизель разлился на землю

На трассе в Новосибирской области опрокинулся бензовоз. Из поврежденной цистерны вылилось топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 14 декабря в 17:55 на дороге Иртыш — Новомихайловка в Коченевском районе. Бензовоз перевозил 32 тонны дизельного топлива, 24,5 тонны разлилось на площади около 200 квадратных метров. Специалисты МЧС и Аварийно-спасательной службы региона обесточили машину, убедились, что возгорание невозможно. Пожарные Коченево в это время следили за дорогой, движение автомобилей не нарушено.