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Скончалась в больнице: сибирячка погибла в ДТП после столкновения с грузовиком

Авария произошла в Маслянинском районе

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Женщина врезалась в припаркованный на обочине грузовик

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В Новосибирской области утром 14 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла в Маслянинском районе.

— По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем ехала на автомобиле Honda Stepwgn по дороге Черепаново — Маслянино. В районе 50-го километра женщина врезалась в припаркованный на обочине автомобиль Shacman, — пояснили в инспекции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГИБДД по НСО

В результате аварии водителя Honda Stepwgn доставили в больницу, где через несколько часов она скончалась. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области ночью 14 декабря произошло ДТП в Коченевском районе. В результате погибли двое мужчин.

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ДТПАварияНовосибирск
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