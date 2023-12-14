Скончалась в больнице: сибирячка погибла в ДТП после столкновения с грузовиком

В Новосибирской области утром 14 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла в Маслянинском районе.
— По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем ехала на автомобиле Honda Stepwgn по дороге Черепаново — Маслянино. В районе 50-го километра женщина врезалась в припаркованный на обочине автомобиль Shacman, — пояснили в инспекции.
В результате аварии водителя Honda Stepwgn доставили в больницу, где через несколько часов она скончалась. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области ночью 14 декабря произошло ДТП в Коченевском районе. В результате погибли двое мужчин.