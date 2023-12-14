Стояли у машины после ДТП: водитель насмерть сбил двух мужчин на новосибирской трассе

В Новосибирской области ночью 14 декабря произошло ДТП в Коченевском районе. В результате погибли двое мужчин.
Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Около 00:10 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ-Луидор» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Коченево в сторону Северного объезда Новосибирска. Он врезался в автомобиль Toyota Corolla Fielder, который стоял после аварии, и двоих мужчин возле него.
— В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался на месте. Второй мужчина был направлен в лечебное учреждение, где скончался в течение нескольких часов, — сообщили в ГИБДД.
На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личности погибших уточняются.
В начале декабря смертельная авария произошла в Искитимском районе. Водитель сбил мужчину, который шел по обочине.