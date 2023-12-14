freedom
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 7/10
usd 89.89
eur 96.95
СрочноВладимир Путин на пресс-конференции
Все новости
Все новости

Стояли у машины после ДТП: водитель насмерть сбил двух мужчин на новосибирской трассе

Один из них скончался на месте, другой — в больнице

7 912

Автомобиль Toyota стоял на дороге после аварии

Поделиться

В Новосибирской области ночью 14 декабря произошло ДТП в Коченевском районе. В результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Около 00:10 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ-Луидор» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Коченево в сторону Северного объезда Новосибирска. Он врезался в автомобиль Toyota Corolla Fielder, который стоял после аварии, и двоих мужчин возле него.

— В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался на месте. Второй мужчина был направлен в лечебное учреждение, где скончался в течение нескольких часов, — сообщили в ГИБДД.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личности погибших уточняются.

В начале декабря смертельная авария произошла в Искитимском районе. Водитель сбил мужчину, который шел по обочине.

По теме

Коченевский районГИБДД Новосибирской областиСмертельное ДТПТрасса Р-254 Иртыш
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ11
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter