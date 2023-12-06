freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 91.58
eur 99.13
Тема дняПешеход погиб на Чуйском тракте
Все новости
Все новости

Шел ночью по краю проезжей части: пешеход погиб под колесами грузовика под Новосибирском

ДТП произошло сегодня в половине третьего ночи

3 626

Авария произошла глубокой ночью

Поделиться

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Искитимском районе. О происшествии рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла около половины третьего ночи на 62-м километре Чуйского тракта. 61-летний шофер грузика Mitsubishi Fuso ехал в сторону Новосибирска и не заметил пешехода, который шел по обочине в том же направлении.

— На одежде у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. В результате произошедшего мужчина 1974 года рождения погиб на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, как легковушка врезалась в грузовик на Ордынской трассе. В той аварии погибли два ребенка. Позже виновницей ДТП в ГИБДД назвали их маму.

По теме

ДТПДТП с погибшимИскитимский районГИБДД Новосибирской области
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter