Шел ночью по краю проезжей части: пешеход погиб под колесами грузовика под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Искитимском районе. О происшествии рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла около половины третьего ночи на 62-м километре Чуйского тракта. 61-летний шофер грузика Mitsubishi Fuso ехал в сторону Новосибирска и не заметил пешехода, который шел по обочине в том же направлении.
— На одежде у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. В результате произошедшего мужчина 1974 года рождения погиб на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — уточнили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, как легковушка врезалась в грузовик на Ордынской трассе. В той аварии погибли два ребенка. Позже виновницей ДТП в ГИБДД назвали их маму.