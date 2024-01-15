Почему в Новосибирске не был введен режим ЧС после масштабной аварии на теплосети? Ответ эксперта

Как рассказал НГС Сергей Аверьяскин, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» по Новосибирской области, чрезвычайной ситуации в городе не было, так как несмотря на отсутствие отопления — у новосибирцев было в квартирах электричество.

Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» - это всероссийская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере. Председателем является Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. У организации есть отделения в регионах России, в том числе в Новосибирской области. (Информация с сайта организации).

