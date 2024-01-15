Почему в Новосибирске не был введен режим ЧС после масштабной аварии на теплосети? Ответ эксперта

Новосибирцы, у которых после коммунальной аварии несколько дней не было тепла в квартирах, задались вопросом, почему не был введен режим ЧС в городе. Сотни домов остались без отопления на несколько дней — часть проблем не решена до сих пор.
— Местные власти должны ввести режим ЧС или что-то подобное, должен отработать местный МЧС. И тогда все службы будут работать в специальном режиме несмотря на выходные, — прокомментировал ситуацию комментатор НГС Антон.
Как рассказал НГС Сергей Аверьяскин, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» по Новосибирской области, чрезвычайной ситуации в городе не было, так как несмотря на отсутствие отопления — у новосибирцев было в квартирах электричество.
Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» - это всероссийская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере. Председателем является Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. У организации есть отделения в регионах России, в том числе в Новосибирской области. (Информация с сайта организации).
— Поскольку аварии — это вещи, от которых сложно избежать, они всегда бывают, но наличие электроснабжения дома позволяет квартиру продолжать отапливать. Вот если бы у нас произошла разморозка системы отопления, когда бы батареи, трубы лопнули и тогда бы все понимали, что даже когда аварию устранят и отопление дадут, давать некуда, потому что трубы разорвало, тогда бы ввели ЧС, тогда бы началась эвакуация, — объяснил Сергей Аверьяскин.
Как отметил мужчина, теплоносители спустили систему отопления оперативно и быстро. Сбои по электроэнергии были, но кратковременно и люди смогли включить обогреватели.
— Понятно, что сейчас нужно решать вопрос перерасчета всех этих дел, компенсаций за поврежденные автомобили, за сверхзатраты по электроэнергии. Я думаю, этот вопрос сейчас будет рассматриваться в повестке регионального правительства. Мне так кажется. Но ЧС здесь пока никакого не было. Вот если бы на ТЭЦ-5 произошел коллапс или на ТЭЦ-2 котлы лопнули — это был бы ЧС, — отметил исполнительный директор «ЖКХ Контроль».
Сергей Аверяскин также добавил, что некрасиво получилось с оповещением людей, когда несколько дней не было полной информации о последствиях аварии.
Сегодня, 15 января, на оперативном совещании министр ЖКХ по региону сообщил, что подачу теплоснабжения после аварии ограничивали в 2482 многоквартирных домах. Сейчас работы по регулировке выполнены не до конца, жители около 260 домов замерзают.
Авария произошла ночью на улице Плахотного, там прорвало 50-летнюю трубу — ее проложили в 1974 году. За тем, как город переживал аварию, НГС следил в режиме онлайн. В городе в тот же день был введен режим повышенной готовности. Сегодня, 15 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании задал вопрос, почему этот режим не сработал.
— Не должно из-за одного прорыва так лихорадить город. Нужно разобраться, в чем причина: или это критичный недостаток системы теплоснабжения, который в предыдущие годы не устранили, или это неправильные действия персонала в ходе инцидента, — заявил губернатор. — Почему у вас в городе не сработал режим повышенной готовности, ни управляющие компании некоторые, ни администрации не смогли мобилизовать достаточное количество специалистов для устранения последствий.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска о том, как проходила работа на выходных.
Вчера, 14 января, корреспонденты НГС съездили в некоторые дома, где спустя четыре дня ситуация с отоплением не изменилась. Людям приходилось переезжать в другие комнаты, вызывать частных слесарей, а у кого-то прорвало трубу.