Антон не был подавлен: в БК «Барнаул» прокомментировали трагедию с юным баскетболистом

— 30 декабря в 03:30 Антон вышел из дома по адресу: 78-й Добровольческой Бригады, 4. С тех пор его никто не видел. Как сообщали волонтеры «Поиска пропавших детей», по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.

