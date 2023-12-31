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Семья с двумя детьми чуть не замерзла ночью на трассе в Новосибирской области — у них сломалась машина

Инцидент произошел в Татарском районе

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Сотрудники Госавтоинспекции увезли сибиряков в пункт обогрева

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В Новосибирской области в ночь с 30 на 31 декабря семья из пяти человек, чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины. На помощь сибирякам пришли полицейские.

— Информация в дежурную часть поступила в 23:50. В салоне транспортного средства находилась семья: 2 ребенка и 3 взрослых. На место выехал экипаж ДПС старший лейтенант полиции Виталий Королев и младший лейтенант полиции Илья Ищенко, — пояснили в пресс-службе МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции пересадили пассажиров в патрульную машину, чтобы те согрелись. А после увезли их в пункт обогрева. Неисправный автомобиль сибиряков доставили на СТО на эвакуаторе.

Ранее автобус с 22 детьми застрял на трассе в Новосибирской области. Замерзающих пассажиров спасли сотрудники территориального управления автомобильных дорог.

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