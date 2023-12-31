Семья с двумя детьми чуть не замерзла ночью на трассе в Новосибирской области — у них сломалась машина

В Новосибирской области в ночь с 30 на 31 декабря семья из пяти человек, чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины. На помощь сибирякам пришли полицейские.
— Информация в дежурную часть поступила в 23:50. В салоне транспортного средства находилась семья:
Сотрудники Госавтоинспекции пересадили пассажиров в патрульную машину, чтобы те согрелись. А после увезли их в пункт обогрева. Неисправный автомобиль сибиряков доставили на СТО на эвакуаторе.
Ранее автобус с 22 детьми застрял на трассе в Новосибирской области. Замерзающих пассажиров спасли сотрудники территориального управления автомобильных дорог.