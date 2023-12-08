На новосибирской трассе спасли замерзающих школьников — их автобус заглох в -37 градусов

Автобус с 22 детьми застрял на трассе в Новосибирской области. Замерзающих пассажиров спасли сотрудники территориального управления автомобильных дорог.
Как рассказали в пресс-службе ТУАД, ночью 8 декабря, из Казахстана в Новосибирск ехал автобус с 22 детьми, всем по 9 лет, вместе сними было 7 сопровождающих. Школьники ехали на хоккейный матч в город. Сообщение о поломке автобуса поступило в 00:20 в диспетчерскую, автобус сильно загудел и заглох.
— На помощь замерзающим выехал мобильный пункт обогрева. Температура воздуха на тот момент упала до –37 градусов. Через 30 минут инженер Краснозерского ДРСУ был на месте — в 40 километрах от Краснозерки — поворот на село Майской, — сообщили в пресс-службе.
Пассажиров отправили в Новосибирск попутным автобусом, на месте поломанного транспорта находились два замерзающих водителя. Их отогрели, помогли завести автобус и сопроводили до АТП в Краснозерке.
В ТУАД напомнили, что при попадании в нештатную ситуацию на областной трассе или обнаружении таковой обязательно позвоните в диспетчерский центр: 335 81 55; + 7 913 949 00 30; 730 (для абонентов МТС).
Сегодня в Новосибирской области зафиксировали похолодание ниже -40 градусов. НГС в режиме онлайн следит за тем, как город справляется с морозами.