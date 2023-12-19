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Работают саперы: в Новосибирске заметили машину разминирования — видео

Спецтехника находится в Академгородке

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Спецтехника находилась на одной из улиц Академгородка.

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Вечером 19 декабря в Новосибирске заметили машину с надписью «Разминирование». Спецтехника находилась на одной из улиц Академгородка.

Как рассказали НГС в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области, специалисты ведомства выезжали на сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Демакова.

— Саперы Росгвардии обследовали предмет и установили, что перед ними учебный боеприпас, не представляющий угрозы окружающим, — сообщили в ведомстве.

На месте находились сотрудники ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев также сообщил НГС, что угрозы для населения нет.

Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале Mash Siberia. По его данным, кроме саперов, на участке находились сотрудники полиции.

— Работают саперы, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что информация уточняется

Видео: телеграм-канал Mash Siberia

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что информация уточняется.

В мае этого года в центре Новосибирска заметили несколько машин саперов Росгвардии. Их увидели на Красном проспекте.

МВДПолицияАкадемгородокРазминированиеСапер
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