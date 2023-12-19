Работают саперы: в Новосибирске заметили машину разминирования — видео

Вечером 19 декабря в Новосибирске заметили машину с надписью «Разминирование». Спецтехника находилась на одной из улиц Академгородка.
Как рассказали НГС в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области, специалисты ведомства выезжали на сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Демакова.
— Саперы Росгвардии обследовали предмет и установили, что перед ними учебный боеприпас, не представляющий угрозы окружающим, — сообщили в ведомстве.
На месте находились сотрудники ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев также сообщил НГС, что угрозы для населения нет.
Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале Mash Siberia. По его данным, кроме саперов, на участке находились сотрудники полиции.
— Работают саперы, — указано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что информация уточняется.
В мае этого года в центре Новосибирска заметили несколько машин саперов Росгвардии. Их увидели на Красном проспекте.