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Саперы с собакой проверяют колодцы на Красном проспекте

В центре Новосибирска стоит машина Росгвардии с надписью «Разминирование»

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Силовики обратили внимание на канализацию

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Новосибирцы заметили несколько машин саперов Росгвардии на Красном проспекте. Силовики работают на отрезке от часовни до правительства.

— Проверяют колодец около аптеки, полиция стоит на всём отрезке. У правительства стоит четыре машины ГИБДД и машина «Разминирование», — сообщил читатель НГС Денис.

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Машина «Разминирование» стоит на автобусной полосе на Красном проспекте

Видео: читатель НГС

В Росгвардии также отметили, что подробности работы саперов в центре города уточняются.

В начале марта по Новосибирску прокатилась волна сообщений о минировании: поступила информация, что бомбы заложены в 36 школах.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что «сотрудники полиции работают в штатном режиме».

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что «сотрудниками проводятся планово-профилактические мероприятия».

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