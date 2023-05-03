Саперы с собакой проверяют колодцы на Красном проспекте

Новосибирцы заметили несколько машин саперов Росгвардии на Красном проспекте. Силовики работают на отрезке от часовни до правительства.
— Проверяют колодец около аптеки, полиция стоит на всём отрезке. У правительства стоит четыре машины ГИБДД и машина «Разминирование», — сообщил читатель НГС Денис.
В Росгвардии также отметили, что подробности работы саперов в центре города уточняются.
В начале марта по Новосибирску прокатилась волна сообщений о минировании: поступила информация, что бомбы заложены в 36 школах.