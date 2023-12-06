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Пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле, попросили уволиться

Сергей Белов и Эдуард Семенов не стали подписывать заявления

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Экипаж того самого рейса

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Пилотов «Уральских авиалиний», экстренно посадивших самолет в пшеничном поле Новосибирской области, попросили уволиться по собственному желанию. Однако ни командир воздушного судна Сергей Белов, ни второй пилот Эдуард Семенов не стали подписывать заявления.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свой источник, на прошлой неделе руководство авиакомпании попросило обоих пилотов уволиться без объяснения причин. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздержались от комментариев по теме.

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. Как заключили эксперты, экипаж не смог верно рассчитать количество топлива.

В начале ноября бортпроводники с того рейса вернулись к полетам. Все материалы по теме мы собираем в специальном разделе.

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