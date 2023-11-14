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В Омской области нашли мать, которая родила ребенка в парке и оставила его там

Ребенка уже передали в приемную семью

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С мальчиком всё в порядке

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Следователи и сотрудники полиции нашли мать, которая в центре села Одесское бросила в лесополосе новорожденного младенца. Это случилось 25 сентября: женщина, родив в парке здорового мальчика, оставила его без одежды на траве.

Спустя некоторое время плачущего ребенка заметила местная жительница, которая шла на работу. Она согрела его и вызвала экстренные службы. Мальчика уже передали в приемную семью. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

— Как пояснила на допросе 33-летняя подозреваемая, которая уже воспитывает 2-летнюю дочь, второй ребенок ей был не нужен, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца, — рассказали в прокуратуре Омской области.

Вину в преступлении омичка признала. Генетическая экспертиза уже подтвердила ее родство с мальчиком. Вскоре женщину могут отправить под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

В октябре жительница деревни Тагара Кежемского района Красноярского края родила ребенка у себя дома и выбросила в яму уличного туалета.

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