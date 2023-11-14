В Омской области нашли мать, которая родила ребенка в парке и оставила его там

Следователи и сотрудники полиции нашли мать, которая в центре села Одесское бросила в лесополосе новорожденного младенца. Это случилось
Спустя некоторое время плачущего ребенка заметила местная жительница, которая шла на работу. Она согрела его и вызвала экстренные службы. Мальчика уже передали в приемную семью. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
— Как пояснила на допросе
Вину в преступлении омичка признала. Генетическая экспертиза уже подтвердила ее родство с мальчиком. Вскоре женщину могут отправить под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
В октябре жительница деревни Тагара Кежемского района Красноярского края родила ребенка у себя дома и выбросила в яму уличного туалета.