Сибирячка родила недоношенного ребенка и выкинула его в уличный туалет

Жительница деревни Тагара Кежемского района в Красноярского края родила ребенка у себя дома и выбросила в яму уличного туалета, сообщили в Следственном комитете.
Женщина попала в районную больницу с кровотечением вечером
Как выяснили следователи, девочка родилась 8 октября в 4 часа утра. Ребенок появился на свет жизнеспособным на
У женщины есть еще трое несовершеннолетних детей. Семью характеризуют положительно — на учете она не состоит.
Сейчас подозреваемая находится в Красноярской краевой клинической больнице. Против нее возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.
Ранее наши коллеги из Woman.ru попытались выяснить у экспертов, почему матери убивают своих младенцев и как живут с этим.