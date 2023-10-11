Сибирячка родила недоношенного ребенка и выкинула его в уличный туалет

Женщина попала в районную больницу с кровотечением вечером 8 октября . На месте врачи выяснили, что она недавно родила. Свою беременность роженица скрывала, на учете у врачей не состояла. Женщина долго настаивала, что ребенок родился мертвым.

Как выяснили следователи, девочка родилась 8 октября в 4 часа утра. Ребенок появился на свет жизнеспособным на 7–8-м месяце беременности. Но новорожденная, как оказалось, была нежеланной. Тело ребенка нашли позже в выгребной яме туалета, сообщили в прокуратуре.

