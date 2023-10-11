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Сибирячка родила недоношенного ребенка и выкинула его в уличный туалет

Беременность она скрывала, но потом обратилась в больницу с кровотечением

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Женщина выбросила ребенка в уличный туалет

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Жительница деревни Тагара Кежемского района в Красноярского края родила ребенка у себя дома и выбросила в яму уличного туалета, сообщили в Следственном комитете.

Женщина попала в районную больницу с кровотечением вечером 8 октября. На месте врачи выяснили, что она недавно родила. Свою беременность роженица скрывала, на учете у врачей не состояла. Женщина долго настаивала, что ребенок родился мертвым.

Как выяснили следователи, девочка родилась 8 октября в 4 часа утра. Ребенок появился на свет жизнеспособным на 7–8-м месяце беременности. Но новорожденная, как оказалось, была нежеланной. Тело ребенка нашли позже в выгребной яме туалета, сообщили в прокуратуре.

У женщины есть еще трое несовершеннолетних детей. Семью характеризуют положительно — на учете она не состоит.

Сейчас подозреваемая находится в Красноярской краевой клинической больнице. Против нее возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.

Ранее наши коллеги из Woman.ru попытались выяснить у экспертов, почему матери убивают своих младенцев и как живут с этим.

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