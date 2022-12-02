Повесила на колготках: почему матери убивают своих младенцев и как живут с этим — реальные истории и мнения экспертов

— Я сейчас узнала от общих приятельниц, он ей пару месяцев назад сказал, что якобы у него умер отец и нужно срочно съездить на похороны — и с концами, так и не вернулся, — рассказывает бывшая однокурсница Валерии Светлана К.

Позже соседи расскажут следователям, что вскоре после отъезда мужа Лера совсем сникла, стала заговариваться, всё боялась кого-то. А потом наступило роковое 8 ноября. Зачем она совершила этот страшный поступок — женщина так и не смогла объяснить. На суде, где принималось решение об аресте, подозреваемая «не высказала слов сожаления», сообщила СМИ старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

Повесила на спортивном уголке

11 октября 2020 года жительница города Пушкино Любовь М. задушила детскими колготками младшего сына. После она попыталась покончить с собой, но не смогла. Тело маленького Ивана обнаружил отец. Он гулял с дочерьми 13 и 14 лет, а когда вернулся домой, жена долго не открывала дверь. После уговоров она велела дочерям уйти на улицу и все-таки впустила мужа в квартиру, там он увидел ребенка, повешенного на колготках на детском спортивном уголке. Мужчина попытался откачать малыша, но не смог. После этого он сразу же вызвал скорую и полицию, потом позвонил старшему 19-летнему сыну. Мать всё это время стояла как вкопанная и не могла ничего объяснить.