Повесила на колготках: почему матери убивают своих младенцев и как живут с этим — реальные истории и мнения экспертов

Есть мнение, что косвенно в участившихся случаях детоубийства виновато и общество. Почти полное отсутствие социального института по поддержке молодых матерей и изоляция иногда толкают женщин на ужасные поступки. А равнодушие окружающих нередко становится фатальным для маленьких заложников этой ситуации. Потом выясняется, что и соседи, и муж, и подруги были в курсе нарастающих проблем в жизни семьи, но приняли участие, только когда этого потребовал полицейский протокол. А между тем, по данным МВД, в 2020 году в России был зафиксирован 51 случай, когда мамы расправлялись со своими детьми, в 2021-м — 45, по итогам первого полугодия 2022 года — уже 29. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили несколько случаев этой печальной статистики и попытались выяснить у экспертов — почему такое стало возможным в нашем обществе.
Хотела отомстить отцу ребенка
Эта трагедия произошла 8 ноября 2022 года на юге Москвы, в Чертаново. Там под окнами жилого дома в Сумском проезде нашли еще живого ребенка, совсем маленького — 2021 года рождения, позже полуторагодовалая девочка скончалась в больнице. Теперь ее мама, 26-летняя Валерия Ф., находится за решеткой — именно она в тот роковой день выбросила из окна квартиры собственную дочь.
Приводим отрывок из короткого интервью, которое журналистам удалось взять перед судом над женщиной:
— Вы убили собственную дочь ради того, чтобы отомстить своему мужу? — раздается вопрос журналистов.
— (Молчание.)
— Вы хотя бы осознаете то, что совершили?
— (Молчание.)
— Неужели вам нечего сказать?
— (Молчание.)
— Вы хотя бы жалеете о том, что совершили?
— Да.
В распоряжение СМИ попали кадры из квартиры, которую снимала Валерия с маленьким ребенком — на кухне беспорядок, горы посуды, всюду раскиданные вещи, на полу валяются какие-то продукты.
А вот в спальне — почти порядок. На полках — глаженные грудничковые вещи. У окна стоит детская кроватка с игрушками внутри, теперь пустая.
Падение ребенка с 11-го этажа несколько смягчили ветки деревьев. Мать выбросила дочь из окна в одном памперсе. Врачи сутки боролись за жизнь малышки, но не смогли ничего сделать. После этого уголовное дело было переквалифицировано из статьи «Покушение на убийство» в «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
Позже в СМИ появилась более подробная информация о Валерии Ф. — она из Курска, у женщины была полная семья. Тихая, неприметная, такая серая мышка. До встречи с отцом погибшего ребенка Валерия работала в агентстве недвижимости. А потом началась семейная жизнь. Супруг женщины приехал из Средней Азии. Субхон почти сразу предложил расписаться, подкупив ее серьезностью своих намерений. А в апреле 2021 года у пары родилась дочь Селима. Как часто бывает, после рождения ребенка отношения в паре разладились. Сыграло свою роль, что родные Валерии жили далеко, и она оказалась полностью зависима от мужа финансово и всё время была одна.
— Я сейчас узнала от общих приятельниц, он ей пару месяцев назад сказал, что якобы у него умер отец и нужно срочно съездить на похороны — и с концами, так и не вернулся, — рассказывает бывшая однокурсница Валерии Светлана К.
Позже соседи расскажут следователям, что вскоре после отъезда мужа Лера совсем сникла, стала заговариваться, всё боялась кого-то. А потом наступило роковое 8 ноября. Зачем она совершила этот страшный поступок — женщина так и не смогла объяснить. На суде, где принималось решение об аресте, подозреваемая «не высказала слов сожаления», сообщила СМИ старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
Повесила на спортивном уголке
11 октября 2020 года жительница города Пушкино Любовь М. задушила детскими колготками младшего сына. После она попыталась покончить с собой, но не смогла. Тело маленького Ивана обнаружил отец. Он гулял с дочерьми 13 и 14 лет, а когда вернулся домой, жена долго не открывала дверь. После уговоров она велела дочерям уйти на улицу и все-таки впустила мужа в квартиру, там он увидел ребенка, повешенного на колготках на детском спортивном уголке. Мужчина попытался откачать малыша, но не смог. После этого он сразу же вызвал скорую и полицию, потом позвонил старшему 19-летнему сыну. Мать всё это время стояла как вкопанная и не могла ничего объяснить.
Любовь работала учителем английского языка, правда, всего два года, правоохранители будут разбираться, как она была там трудоустроена. В 2013 году женщина наблюдалась в психиатрической больнице с подозрением на шизофрению, но на учете не состояла. Ее увезли туда после неадекватного поведения и лечили 21 день. По словам супруга Василия, в последнее время у нее была сильная апатия. Сразу после случившегося Любовь была отправлена в подмосковную Икшу, где находится женская исправительная колония и при ней следственный изолятор.
В роковой день была обычная рабочая среда, Любовь попросила мужа погулять с детьми, пока еще не стемнело, уложила спать младшего. Когда спустя два часа муж вернулся домой, дверь была заперта изнутри. Жена пустить его внутрь отказывалась. Уговорами и угрозами он всё же прорвался в дом и там увидел своего младшего сына. Уже задушенным.
— В какой-то момент мне стало так плохо на душе, что захотела умереть, но я подумала: сын же маленький, ему будет тяжело без мамы, да и мужу будет трудно справляться со столькими детьми. Поэтому решила убить ребенка и себя. Но себя в последний момент так и не смогла… — давала показания женщина позже.
Раньше было лучше?
Многое в нашем прошлом было спорно, но одно можно сказать точно — молодые матери редко оставались надолго наедине с собой, как сейчас происходит в многоэтажках городов-миллионников. В дворянских семьях рядом были мамки и няньки, кормилицы, в крестьянских — старшие дети, свекровь, да и вообще полон дом народу. Кажется, это бич нашего времени — одиночество матерей в больших городах, невозможность обратиться за помощью.
— Я работала с такими женщинами, сейчас их, кстати, стало гораздо больше, чем даже несколько лет назад, — говорит Елена Асланова, судебный эксперт по специальности «исследование психологии человека». — Как мне кажется, это свидетельствует о развитии нескольких тенденций в обществе. Во-первых, люди в принципе стали равнодушными к проблемам окружающих, их заботят только они сами и собственные проблемы. Отец ребенка никак не помогает, возможно, его и физически нет в семье. Это сплошь и рядом сегодня. Вдобавок ко всему в стране, находящейся в состоянии серьезного кризиса, мужчины не очень-то озабочены трудностями своих женщин и детей. Можно ли их в этом винить, если они то потеряли работу из-за коронавируса, то получили повестку о призыве на мобилизацию? Они сами не знают, как им жить дальше. Но мужчине в этом плане проще, так как его не держат дети. Даже выехать из страны он вполне может и один. Женщина же никогда не бросит своего ребенка. Она связана с ним крепкими канатами навсегда.
Получается, ей может показаться, что смерть — это лучший выход для них обоих. Оставить малыша одного в этой сложной жизни она тоже не может. Трагедия происходит, когда на жизненные сложности молодой мамы наслаивается послеродовая депрессия.
Когда до этого не дошло, но могло
«Хотелось просто выйти в окно», «боялась убить своего ребенка», «не было сил даже ходить по квартире» — так женщины, столкнувшиеся с послеродовой депрессией, описывают свое состояние. Подобные симптомы, по данным Всемирной организации здравоохранения, испытывает каждая шестая молодая мать. Большинство не получают необходимой помощи, а окружающие принимают их депрессию за банальную усталость. Редакция NGS.RU поговорила с мамой, которая лично прошла через это. Почему возникает послеродовая депрессия и как с ней бороться — разбираемся вместе.
Анне 34 года, у нее две дочки — одной шесть, второй три года. В декрете провела пять лет — один плавно перешел во второй, она даже не успела выйти на работу.
— Когда я первый раз забеременела, то это была очень долгожданная беременность. Какое-то время ничего не получалось, мы ходили по врачам, и я очень ее ждала, хотела именно девочку. Думала о том, как это будет здорово, классно. Многие пишут, что невероятные ощущения, радость прет. Эйфория от материнства. А на деле ничего такого не было, сразу начались проблемы с грудным вскармливанием, у меня появились жуткие трещины, боли, я была готова лезть на стенку, не знала, что делать, мне ничего не помогало, — вспоминает Анна.
Со временем счастье от рождения дочки из-за накопившейся усталости постепенно сошло на нет.
— Я плохо спала, дочка постоянно была у меня на руках, плакала, ей чего-то не хватало. Она болела: то простудные заболевания, то отравления. Я жутко уставала именно от этого ношения, не могла поспать. Как говорят, я научилась спать сидя. Это реально так, — рассказывает женщина.
Близкие не замечали ее состояния, потому что она «никак не жаловалась» и «не выглядела уставшей», хотя и помогали ей.
— Были мысли, что я недостаточно делаю для своего ребенка, что я плохая мама. Мама, свекровь, муж говорили мне, что я что-то делаю не так, а я не могла по-другому. Муж особенно требовал, чтобы было прибрано, приготовлено. «Ты же дома сидишь, ничего не делаешь, я прихожу с работы, у тебя такой бардак, опять ничего не приготовлено, ты опять ничего не сделала». В основном переживала по этому поводу, — признаётся Анна.
На ежедневную рутину, по ее словам, не хватало ни сил, ни настроения.
— Я всё делала без удовольствия, это была просто каторга: каждый день просыпаться и делать ненавистные дела. Я пыталась чем-то увлечься, переключиться, делать что-то другое. Но это усугубляло отношения с мужем, было непонимание с его стороны. Отсюда раздражение, плаксивость, конфликты. Я могла срываться на детях, начинала просто орать на них. Конечно, всегда находился повод для такого поведения. Но меня раздражало всё. Я чувствовала себя очень уставшей, не могла никак отдохнуть, не могла выспаться. Если я спала мало — весь день зевала и засыпала, у меня не было сил даже ходить по квартире. Если я спала много, когда мне давали, — просыпалась разбитая, у меня болели голова, спина, ноги, было ощущение, что я разваливаюсь на части.
И это состояние, вспоминает женщина, осложнялось постоянной тревогой по поводу здоровья детей. Когда она поняла, что такое состояние не просто усталость или плохое настроение, то обратилась к психологу. Занятия со специалистом ей помогли, но на это ушло около полугода.
— Сейчас я учусь сама справляться с этими состояниями, контролировать их. Я бы посоветовала разбираться именно со своими чувствами, а не с трудностями — это внешний фактор, который будет всегда. Важно заботиться о своем состоянии, отслеживать, когда ты устала и тебе нужен отдых, когда ты злишься и понимаешь, что тебе с этой злостью нужно что-то сделать, как-то ее прожить. Не нужно видеть причину во внешних факторах, причина всегда внутри, — считает женщина.
Что такое послеродовая депрессия?
Рождение ребенка, объясняет психолог Светлана Лысенко, — это всегда стресс, независимо от того, как сильно вы его ждете и любите. Легкая депрессия и перепады настроения, по словам специалиста, настолько распространены у молодых мам, что в англоязычной литературе есть для этого специальный термин — Baby Blues (младенческая грусть, грусть после рождения ребенка).
— Большинство женщин испытывают по крайней мере некоторые симптомы Baby Blues сразу после родов. Это вызвано внезапным изменением гормонов после родов в сочетании со стрессом, изоляцией, недосыпанием и усталостью. Вы можете чувствовать себя более плаксивой, подавленной и эмоционально хрупкой. Как правило, это начнется в течение первых нескольких дней после родов, достигнет пика примерно через неделю и сойдет на нет к концу второй недели после родов. Это состояние совершенно нормально, но если ваши симптомы не проходят через несколько недель или ухудшаются, возможно, вы страдаете послеродовой депрессией, — говорит Светлана Лысенко.
Этому состоянию, по ее словам, подвержены не только женщины. Примерно 1 из 10 мужчин испытывает отцовскую послеродовую депрессию после рождения ребенка.
Сколько длится послеродовая депрессия?
По словам психолога Светланы Лысенко, наиболее часто депрессия проявляется через 30–35 дней после родов и в некоторых случаях может продолжаться до 1,5–2 лет. Однако в большинстве случаев депрессивный эпизод спонтанно и благополучно заканчивается спустя 3–6 месяцев после родов.
Алена по образованию психолог — девушка рассказывает, что это во многом помогло ей преодолеть депрессию. Кроме того, вместе с мужем они составили график ухода за ребенком. Также Алена общалась с подругой, которая прошла через подобный период в своей жизни.
— Я поняла, что легче не будет никогда. Всегда что-то будет беспокоить. Зубки, температура, школа, потом гулянья до утра. Теперь это моя ответственность, и я делаю всё, чтобы моему ребенку было хорошо. Я поняла, что она растет быстро, и скоро это станет воспоминанием, и я еще буду скучать. Я убедила себя, что можно не спать, если после этого она скажет «мама» и обнимет меня. В такие моменты ты готов на всё. И еще я поняла, что очень важно уделять себе время. Гулять одной, накраситься, вовремя помыться, вкусно покушать, давать себе отдыхать. Поплакать тоже можно, — делится девушка.
Причины послеродовой депрессии
Как рассказывает психолог Светлана Лысенко, нет единой причины, по которой у некоторых молодых матерей развивается послеродовая депрессия, а у других нет. Считается, что на возникновение такого состояния влияют разные факторы — среди них гормональные и физические изменения, стресс, отсутствие эмоциональной поддержки, абьюзивные отношения, финансовая неопределенность, а также резкая отмена приема лекарств. Наиболее значимым, по словам психолога, является история послеродовой депрессии — предыдущий эпизод может увеличить шансы на повторный до 30–50%.
После родов у женщин наблюдается значительное снижение уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Уровень гормонов щитовидной железы также может снизиться — это приводит к усталости и депрессии. Эти быстрые гормональные изменения, наряду с изменениями артериального давления, функционирования иммунной системы и метаболизма, которые испытывают матери, могут вызвать послеродовую депрессию.
— Роды приносят многочисленные физические и эмоциональные изменения. Вы можете иметь дело с физической болью во время родов или трудностью потери веса ребенка, из-за чего вы не уверены в своей физической и сексуальной привлекательности. Мамы часто лишены сна. Кроме того, вы можете чувствовать себя подавленно и беспокоиться о своей способности правильно ухаживать за ребенком. Это может быть особенно трудным, если вы впервые стали матерью, которая должна привыкнуть к совершенно новой идентичности, — объясняет Светлана Лысенко.
Как лечить послеродовую депрессию?
По словам специалиста, такое состояние часто лечится с помощью психотерапии и антидепрессантов. С помощью терапии, объясняет психолог, вы можете найти способы справиться со своими чувствами, решить проблемы, установить реалистичные цели и позитивно реагировать на ситуации.
— Не смущайтесь: послеродовая депрессия распространена. Поделитесь своими симптомами с врачом, чтобы для вас был составлен полезный план лечения. Ваш доктор может порекомендовать антидепрессант. Если вы кормите грудью, то любое лекарство, которое вы принимаете, входит в ваше грудное молоко. Тем не менее большинство антидепрессантов можно использовать во время кормления грудью с небольшим риском побочных эффектов для вашего ребенка. Поработайте с вашим врачом, чтобы взвесить потенциальные риски и преимущества конкретных антидепрессантов, — советует психолог.
По словам Светланы Лысенко, при соответствующем лечении симптомы послеродовой депрессии обычно пропадают. В некоторых случаях послеродовая депрессия может продолжаться, превращаясь в хроническую депрессию. Важно продолжать лечение после того, как вы почувствуете себя лучше. Слишком раннее прекращение лечения может привести к рецидиву.
Мы уже публиковали колонку многодетного отца о том, как помочь женщине перенести послеродовую депрессию. Прочитать ее можно тут. В ней он рассказывает о том, что в этот сложный период важно больше разговаривать с молодой матерью, помогать ей с малышом и оказывать знаки внимания.
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