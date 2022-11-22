Другие дети знали. Мать продала новорожденную дочь за 250 рублей — они встретились спустя 58 лет

Сейчас Фриде Покорской 80 лет, и несколько дней назад она впервые увидела свою дочь, которую оставила еще в младенчестве. Оказывается, Маргарита тоже искала родных, хотя ее кровный брат считает, что девочке повезло вырасти в другой семье. Подробности этой драмы записали наши коллеги из «СтарХита».
Эта история началась 58 лет назад, тогда 22-летняя Фрида Покорская в третий раз стала мамой. В этом возрасте у нее уже было двое детей, и уход за третьим женщина бы не потянула. Фрида рассказывает, что в то время она подружилась с врачом Лидией Синельниковой, та очень трепетно относилась к ее дочери — с удовольствием брала к себе в кабинет и качала на руках. По секрету медик рассказала хорошей знакомой о том, что не может иметь детей, и предложила сделку — отдать ей ребенка, тем более Фрида всё равно сомневалась, сможет ли ее воспитывать.
Тогда для Покорской это решение показалось единственно верным. Она пошла в ЗАГС и подписала нужные документы. Отец девочки не протестовал, а скорее всего, не знал о произошедшем — мужчины в жизни Фриды сменялись быстро и ни на кого из них нельзя было надеяться как на сознательного родителя. Всего у Покорской шестеро детей.
Журналисты программы «МАЛАХОВ» выяснили, что в этой истории был один значительный нюанс — женщина не просто отдала девочку Синельниковой, а продала за 250 рублей. Учитывая, что эта «сделка» происходила в середине 60-х годов (средняя зарплата тогда была 80–120 рублей), сегодня это примерно 100 тыс. рублей. Деньги небольшие, но для живущей на гране бедности Фриды они были решающими. Интересно, что мать не скрывала от других своих детей, что где-то у них есть сестра.
В 2010 году горе-мама опомнилась и попросила подросших детей найти ее дочь. Они обращались в службы по поиску пропавших, но всё было без толку. Девочка, которую продали за 250 рублей, выросла и тоже искала своих родных.
Дочь Фриды зовут Маргарита Чичерина. Еще ребенком она узнала, что растет в приемной семье, и мечтала познакомиться со своей кровной родней. Отношения с приемной мамой у девочки не сложились, а вот с отцом она очень близка. Маргарите повезло, она получила хорошее образование и сейчас имеет престижную работу. Родители ей говорили, что мать оставила ее около дома малютки и убежала. Маргарита тоже обращалась в разные инстанции, чтобы узнать имена настоящих родителей, но всё было бесполезно.
Журналисты программы «МАЛАХОВ» помогли матери и дочери встретиться спустя много лет и даже провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила родство.
Есть мнение, что Маргарите даже повезло, что ее судьба сложилась таким образом. Ведь другие дети Фриды отзываются о матери далеко не лестно. С рождения женщина не проявляла к ним особого интереса, а светлые моменты в жизни детей были тогда, когда рядом были их бабушки и дедушка.
Несмотря на это, 6 лет назад сын Фриды Александр простил маму и даже позвал к себе жить. Целый год они существовали одной семьей (у Александра жена и ребенок), за это время мама, по словам Александра, сделала «их существование сущим адом».
— У меня жена спокойная, ее тяжело вывести из себя. А это вампир, самый натуральный вампир. Надо, чтобы пожила с вами годик, тогда вы будете иначе на нее смотреть. Я рад, что Маргариту воспитали в другой семье, — заключает он. Брат готов поддерживать с сестрой родственные отношения. Насколько Маргарита поладит с мамой — покажет время.
«Называла сынулей»: мама отдала ребенка няне на 7 лет
Еще одна история оставленного ребенка тронет сердце любого, у кого есть дети. Мальчик из новорожденной двойни по каким-то причинам был отправлен мамой жить на съемную квартиру с няней. Женщина полюбила малыша всем сердцем и относилась к нему как к сыну, а его мать, по словам няни, перечисляла по 5 тыс. рублей на содержание ребенка и переписывалась с ней в мессенджере.
Скромная женщина в простом пуховике и с потухшим взглядом Татьяна Калентьева сейчас переживает большую трагедию, хотя старается не давать волю эмоциям, а говорить только о фактах. Женщина борется в суде за право видеть мальчика Максима (имя изменено. — Прим. ред.). Для него Татьяна всегда была в статусе няни. Юридически никаких прав на мальчика Калентьева не имеет. Стоит сразу сказать, что узнать мнение второй стороны конфликта не представляется возможным — родители ребенка не идут на контакт с прессой.
История началась в 2013 году в столице, когда ее наняли ухаживать за младенцем, который был рожден с помощью суррогатной мамы. Тогда в семье появилась двойня, но, со слов Татьяны, заинтересовала биологических родителей только девочка, а мальчик как бы шел в комплекте. Его мама Юлия пришла к неординарному решению — она нашла женщину из региона, сняла для нее квартиру и наняла ухаживать за ребенком. А позже выдала доверенность, что ребенок будет проживать с няней в ее родных Набережных Челнах. И все вопросы о здоровье и воспитании мальчика Татьяна Григорьевна может решать самостоятельно.
Но в 2020 году всё изменилось, мама забрала ребенка и оборвала все контакты с няней. По словам Калентьевой, она считает, что это негативно сказывается на Максиме, и хочет участвовать в его жизни и дальше.
Что еще почитать:
- На всех хватит: мать-одиночка усыновила 5 детей — двое из них уже подростки;
- «Ни на что не реагирует»: история сибирячки, которая усыновила неизлечимо больного ребенка, но не знала об этом;
- «Ребенок как куколка»: кто и как спасал младенца, найденного в Рождество в коробке из-под яиц, — репортаж из села.