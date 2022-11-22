Другие дети знали. Мать продала новорожденную дочь за 250 рублей — они встретились спустя 58 лет

Сейчас Фриде Покорской 80 лет, и несколько дней назад она впервые увидела свою дочь, которую оставила еще в младенчестве. Оказывается, Маргарита тоже искала родных, хотя ее кровный брат считает, что девочке повезло вырасти в другой семье. Подробности этой драмы записали наши коллеги из «СтарХита».

Эта история началась 58 лет назад, тогда 22-летняя Фрида Покорская в третий раз стала мамой. В этом возрасте у нее уже было двое детей, и уход за третьим женщина бы не потянула. Фрида рассказывает, что в то время она подружилась с врачом Лидией Синельниковой, та очень трепетно относилась к ее дочери — с удовольствием брала к себе в кабинет и качала на руках. По секрету медик рассказала хорошей знакомой о том, что не может иметь детей, и предложила сделку — отдать ей ребенка, тем более Фрида всё равно сомневалась, сможет ли ее воспитывать.