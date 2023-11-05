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Подросток погиб на охоте в Алтайском крае — в него выстрелило ружье

Следователи возбудили уголовное дело

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Инцидент произошел накануне

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В Алтайском крае возбудили дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он погиб на охоте.

Инцидент произошел накануне, 4 ноября. По данным следствия, на участке местности в селе Усятское Бийского района местные жители находились на охоте, и в какой-то момент один из них сел в автомобиль с оружием. 30-летний мужчина не разрядил охотничье ружье, в результате чего произошел «самопроизвольный выстрел», уточнили в ведомстве.

— В результате произошедшего, огнестрельное ранение получил находящийся на заднем сидении машины подросток, — сообщили в ведомстве. — От полученной травмы несовершеннолетний в последствии скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место произошедшего и допросили очевидцев.

По данным ТАСС, в Алтайском крае погиб 14-летний подросток. По поручению прокурора региона ход уголовного дела поставлен на контроль.

В ноябре прошлого года в Новосибирской области во время охоты погиб 40-летний мужчина. Инцидент произошел в Тогучинском районе.

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ОхотаГибель подросткаУголовное делоАлтайский край
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