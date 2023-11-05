Подросток погиб на охоте в Алтайском крае — в него выстрелило ружье

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место произошедшего и допросили очевидцев.



По данным ТАСС, в Алтайском крае погиб 14-летний подросток. По поручению прокурора региона ход уголовного дела поставлен на контроль.

