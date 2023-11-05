Подросток погиб на охоте в Алтайском крае — в него выстрелило ружье

В Алтайском крае возбудили дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он погиб на охоте.
Инцидент произошел накануне, 4 ноября. По данным следствия, на участке местности в селе Усятское Бийского района местные жители находились на охоте, и в какой-то момент один из них сел в автомобиль с оружием. 30-летний мужчина не разрядил охотничье ружье, в результате чего произошел «самопроизвольный выстрел», уточнили в ведомстве.
— В результате произошедшего, огнестрельное ранение получил находящийся на заднем сидении машины подросток, — сообщили в ведомстве. — От полученной травмы несовершеннолетний в последствии скончался в медицинском учреждении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место произошедшего и допросили очевидцев.
По данным ТАСС, в Алтайском крае погиб 14-летний подросток. По поручению прокурора региона ход уголовного дела поставлен на контроль.