«Вину взял на себя брат»: подробности смертельного инцидента с новосибирскими охотниками
По предварительным данным, охота была законной, а причинение смерти — случайным
2 ноября следователи сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности: на охоте застрелили новосибирца. НГС выяснил подробности трагического инцидента в Тогучинском районе.
— Инцидент произошел 30 октября в 17:40 возле деревни Опарино в Тогучинском районе Новосибирской области. На косулю охотились четыре жителя Новосибирска, они имели на то разрешение. В ходе охоты один из мужчин произвел случайный выстрел в другого, тот умер от кровопотери. По предварительной информации, вину в произошедшем взял на себя двоюродный брат убитого. Эта версия сейчас проверяется следователями, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Как рассказал НГС местный житель, у погибшего мужчины осталось двое несовершеннолетних детей. Уголовным делом о причинении смерти по неосторожности занимается СК по Тогучинскому району (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
— По данным следствия, вечером 29 октября 2022-го 46-летний мужчина, увидев в предполагаемой стороне движения животного промелькнувшую тень и приняв ее за косулю, произвел выстрел из охотничьего ружья. В результате полученного ранения 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия, — озвучили в СК предварительные данные. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее НГС сообщал, что двое бывших участковых и их знакомый пойдут под суд за незаконную охоту в Новосибирской области. Они незаконно добыли 25 сибирских косуль.