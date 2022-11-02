«Вину взял на себя брат»: подробности смертельного инцидента с новосибирскими охотниками

2 ноября следователи сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности: на охоте застрелили новосибирца. НГС выяснил подробности трагического инцидента в Тогучинском районе.



— Инцидент произошел 30 октября в 17:40 возле деревни Опарино в Тогучинском районе Новосибирской области. На косулю охотились четыре жителя Новосибирска, они имели на то разрешение. В ходе охоты один из мужчин произвел случайный выстрел в другого, тот умер от кровопотери. По предварительной информации, вину в произошедшем взял на себя двоюродный брат убитого. Эта версия сейчас проверяется следователями, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

