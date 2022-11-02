«Принял за косулю»: во время охоты под Новосибирском застрелили 40-летнего мужчину
Следователи возбудили уголовное дело
В Новосибирской области во время охоты погиб 40-летний мужчина. Как рассказал НГС местный житель, у погибшего Максима осталось двое несовершеннолетних детей. Во время охоты другой мужчина попал ему в паховую область и задел артерию. Охотники не смогли остановить кровь, и мужчина умер на месте.
Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего охотника. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).
— По данным следствия, вечером 29 октября 2022 года вблизи села Китерня Искитимского района в ходе охоты 46-летний мужчина, увидев в предполагаемой стороне движения животного промелькнувшую тень и приняв ее за косулю, произвел выстрел из охотничьего ружья, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирскому району.
Сейчас следователи проводят сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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