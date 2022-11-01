Назаровская дуэль: сибиряк застрелил любовника жены. Вооружены были оба

Житель Красноярского края из-за ревности застрелил любовника своей жены. Как рассказали в краевом управлении СК, все произошло вечером 31 октября.



По версии следствия, 43-летний житель Назарово разводился с женой. Он договорился о встрече с мужчиной, с которым его супруга встречалась. Мужчины пришли к коммунальному мосту в Назарово, у обоих было огнестрельное оружие. Во время ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил в соперника из ружья: в грудь, в живот и в лицо. От ран мужчина скончался на месте.

