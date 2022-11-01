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Назаровская дуэль: сибиряк застрелил любовника жены. Вооружены были оба

Мужчина разводился с женой, но решил разобраться с соперником

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Оба мужчины пришли на встречу с огнестрельным оружием

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Житель Красноярского края из-за ревности застрелил любовника своей жены. Как рассказали в краевом управлении СК, все произошло вечером 31 октября.

По версии следствия, 43-летний житель Назарово разводился с женой. Он договорился о встрече с мужчиной, с которым его супруга встречалась. Мужчины пришли к коммунальному мосту в Назарово, у обоих было огнестрельное оружие. Во время ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил в соперника из ружья: в грудь, в живот и в лицо. От ран мужчина скончался на месте.

В полицию обратились жители города, которые заметили конфликт и услышали выстрелы. У моста обнаружили тело мужчины. Подозреваемого быстро задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, вскоре ему предъявят обвинение и отправят в СИЗО.

Телеграм-канал Kras Mash пишет, что погибшим был бывший гендиректор юридической фирмы «Юристъ» в Назарово. По данным канала, погибший взял с собой на «дуэль» старшего брата, но даже не успел достать оружие: противник сразу начал стрелять.

Согласно данным «Контур. Фокуса», директором фирмы «Юристъ» в Назарово был Иван Помогаев. В 2020 году компанию исключили из базы юрлиц как недействующую.

В начале октября НГС рассказывал о другом конфликте из-за любовного треугольника. В новосибирском бизнес-центре на Фрунзе произошла драка, в результате чего в здание пришлось вызвать охранников. Оказалось, что муж одной из сотрудниц приехал к ней на работу и застал ее с коллегой.

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