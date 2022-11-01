Назаровская дуэль: сибиряк застрелил любовника жены. Вооружены были оба
Мужчина разводился с женой, но решил разобраться с соперником
Житель Красноярского края из-за ревности застрелил любовника своей жены. Как рассказали в краевом управлении СК, все произошло вечером 31 октября.
По версии следствия,
В полицию обратились жители города, которые заметили конфликт и услышали выстрелы. У моста обнаружили тело мужчины. Подозреваемого быстро задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, вскоре ему предъявят обвинение и отправят в СИЗО.
Телеграм-канал Kras Mash пишет, что погибшим был бывший гендиректор юридической фирмы «Юристъ» в Назарово. По данным канала, погибший взял с собой на «дуэль» старшего брата, но даже не успел достать оружие: противник сразу начал стрелять.
Согласно данным «Контур. Фокуса», директором фирмы «Юристъ» в Назарово был Иван Помогаев. В 2020 году компанию исключили из базы юрлиц как недействующую.
В начале октября НГС рассказывал о другом конфликте из-за любовного треугольника. В новосибирском бизнес-центре на Фрунзе произошла драка, в результате чего в здание пришлось вызвать охранников. Оказалось, что муж одной из сотрудниц приехал к ней на работу и застал ее с коллегой.