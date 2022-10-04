Из-за супружеской измены в новосибирский бизнес-центр нагрянули охранники и полиция

Вчера, 3 октября, в бизнес-центре на Фрунзе произошла драка, в результате чего в здание пришлось вызвать охранников.



— Прибывшие бойцы экипажа ГБР-74 увидели в коридоре женщину и мужчину, причем последний был непривычно для такого места оголен по пояс, а его глаза были неестественно красными. Парочка отчаянно просила помощи и всеми силами удерживала дверь в один из офисов закрытой. С противоположной стороны кто-то сыпал угрозами, стучал кулаками и пытался выбраться наружу, — сообщается в релизе агентства безопасности «Гвардия».

