Из-за супружеской измены в новосибирский бизнес-центр нагрянули охранники и полиция
Один из участников потасовки отправился за медпомощью — ему в лицо прыснули перцовым баллончиком
Вчера, 3 октября, в бизнес-центре на Фрунзе произошла драка, в результате чего в здание пришлось вызвать охранников.
— Прибывшие бойцы экипажа
Как оказалось, конфликт произошел из-за супружеской измены — муж одной из сотрудниц приехал к ней на работу и застал ее с коллегой.
— В ходе начавшейся потасовки ревнивый супруг брызнул любовнику в лицо перцовым баллончиком, а тот смог выхватить оружие самообороны и брызнул газом уже в сторону мужа. Зачинщик драки на время потерял ориентацию, чем и воспользовались любовники — они выбежали из офиса и заперли негодующего мужа внутри, — отметили в «Гвардии».
В бизнес-центр вскоре прибыла полиция. Оба мужчины написали друг на друга заявления о побоях. Кроме того, медицинская помощь понадобилась одному из мужчин — сотруднику, с которым муж и застал свою супругу. У него подозрение на ожог сетчатки глаза.
Этим летом в Новосибирске в Агентство Безопасности «Гвардия» поступил звонок из ирландского паба в Железнодорожном районе: там посетитель поругался с барменом. Как оказалось, посетитель был возмущен, что ему налили импортное пиво, а не отечественное.