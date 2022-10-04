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Из-за супружеской измены в новосибирский бизнес-центр нагрянули охранники и полиция

Один из участников потасовки отправился за медпомощью — ему в лицо прыснули перцовым баллончиком

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Драка закончилась заявлениями в полицию и обращением к врачам

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Вчера, 3 октября, в бизнес-центре на Фрунзе произошла драка, в результате чего в здание пришлось вызвать охранников.

— Прибывшие бойцы экипажа ГБР-74 увидели в коридоре женщину и мужчину, причем последний был непривычно для такого места оголен по пояс, а его глаза были неестественно красными. Парочка отчаянно просила помощи и всеми силами удерживала дверь в один из офисов закрытой. С противоположной стороны кто-то сыпал угрозами, стучал кулаками и пытался выбраться наружу, — сообщается в релизе агентства безопасности «Гвардия».

Как оказалось, конфликт произошел из-за супружеской измены — муж одной из сотрудниц приехал к ней на работу и застал ее с коллегой.

— В ходе начавшейся потасовки ревнивый супруг брызнул любовнику в лицо перцовым баллончиком, а тот смог выхватить оружие самообороны и брызнул газом уже в сторону мужа. Зачинщик драки на время потерял ориентацию, чем и воспользовались любовники — они выбежали из офиса и заперли негодующего мужа внутри, — отметили в «Гвардии».

В бизнес-центр вскоре прибыла полиция. Оба мужчины написали друг на друга заявления о побоях. Кроме того, медицинская помощь понадобилась одному из мужчин — сотруднику, с которым муж и застал свою супругу. У него подозрение на ожог сетчатки глаза.

Этим летом в Новосибирске в Агентство Безопасности «Гвардия» поступил звонок из ирландского паба в Железнодорожном районе: там посетитель поругался с барменом. Как оказалось, посетитель был возмущен, что ему налили импортное пиво, а не отечественное.

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