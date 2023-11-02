На новосибирской дороге машина столкнулась с автобусом — пострадал один человек

В соцсетях Новосибирской области появились данные о ДТП с автобусом. Информацию о происшествии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В результате аварии есть пострадавший.
По информации паблика, ДТП произошло в Черепановском районе. В нем участвовали рейсовый автобус и автомобиль «Шевроле Нива».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла в 17:35 на 108 километре дороги в Черепановском районе.
— Водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигался со стороны с. Ярки, выехал на встречную полосу (причины устанавливаются), совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ, — сообщили в ведомстве. — Пострадал водитель «Шевроле Нива», мужчина 1953 г.р. диагноз уточняется.
По предварительным данным ведомства, в автобусе пассажиры не пострадали. На месте аварии находится экипаж ГИБДД.
2 ноября в Новосибирске во время снегопада столкнулись 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.