freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 93.28
eur 98.44
Тема дняПредостережение директору «Новоколледжа»
Все новости
Все новости

На новосибирской дороге машина столкнулась с автобусом — пострадал один человек

В соцсетях появились кадры с места аварии

95

ДТП произошло в Черепановском районе

Поделиться

В соцсетях Новосибирской области появились данные о ДТП с автобусом. Информацию о происшествии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В результате аварии есть пострадавший.

По информации паблика, ДТП произошло в Черепановском районе. В нем участвовали рейсовый автобус и автомобиль «Шевроле Нива».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла в 17:35 на 108 километре дороги в Черепановском районе.

— Водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигался со стороны с. Ярки, выехал на встречную полосу (причины устанавливаются), совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ, — сообщили в ведомстве. — Пострадал водитель «Шевроле Нива», мужчина 1953 г.р. диагноз уточняется.

По предварительным данным ведомства, в автобусе пассажиры не пострадали. На месте аварии находится экипаж ГИБДД.

2 ноября в Новосибирске во время снегопада столкнулись 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.

По теме

ДТПАвтобусЧерепановский районАвария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter