На Большевичке три аварии: пассажиры вышли из автобусов, потому что быстрее пешком

В Новосибирске днем 10 октября на улице Большевистской образовалась многокилометровая пробка из-за нескольких ДТП. Очевидцы сообщают, что из общественного транспорта вышли пассажиры, которые отправились пешком по дороге.
Первая авария произошла на недалеко от центра Porsche. На дороге столкнулись фура и Lada. От удара у легковой машины снесло крышу. Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск».
Информация о пострадавших пока неизвестна. По данным 2ГИС, ситуация на дороге оценивается в 5 баллов.
Вторая авария произошла напротив супермаркета «Лента». Как сообщает читатель НГС Илья, дорогу не поделили еще одна легковая машина и грузовик.
Третья авария произошла буквально в нескольких метров от предыдущего места ДТП. И вновь дорогу не поделили фура и легковой автомобиль.
По словам мужчины, люди уже несколько часов стоят в пробке, затор растянулся от Матвеевки до Речного вокзала. Как отметил сибиряк, люди вынуждены выходить из общественного транспорта и идти пешком.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по этой ситуации. В инспекции пояснили, что уточняют информацию.
Ранее во время ДТП в Искитимском районе водитель Daewoo Matiz погиб в лобовом столкновении с Toyota Mark II.