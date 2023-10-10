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На Большевичке три аварии: пассажиры вышли из автобусов, потому что быстрее пешком

Водители по несколько часов стоят в пробке

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По словам очевидцев, затор растянулся от Матвеевки до Речного вокзала

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В Новосибирске днем 10 октября на улице Большевистской образовалась многокилометровая пробка из-за нескольких ДТП. Очевидцы сообщают, что из общественного транспорта вышли пассажиры, которые отправились пешком по дороге.

Первая авария произошла на недалеко от центра Porsche. На дороге столкнулись фура и Lada. От удара у легковой машины снесло крышу. Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АвтоБердск»

Информация о пострадавших пока неизвестна. По данным 2ГИС, ситуация на дороге оценивается в 5 баллов.

Вторая авария произошла напротив супермаркета «Лента». Как сообщает читатель НГС Илья, дорогу не поделили еще одна легковая машина и грузовик.

Авария напротив «Ленты»

Авария напротив «Ленты»

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Третья авария произошла буквально в нескольких метров от предыдущего места ДТП. И вновь дорогу не поделили фура и легковой автомобиль.

Авария на разъезде Иня

Авария на разъезде Иня

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По словам мужчины, люди уже несколько часов стоят в пробке, затор растянулся от Матвеевки до Речного вокзала. Как отметил сибиряк, люди вынуждены выходить из общественного транспорта и идти пешком.

Ситуация на дороге оценивается в 8 баллов

Ситуация на дороге оценивается в 8 баллов

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Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по этой ситуации. В инспекции пояснили, что уточняют информацию.

Ранее во время ДТП в Искитимском районе водитель Daewoo Matiz погиб в лобовом столкновении с Toyota Mark II.

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ДТПАварияНовосибирск
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