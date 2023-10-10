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СрочноСмертельное ДТП на трассе с Toyota Mark II
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Toyota Mark II вылетела на встречку: один человек погиб и двое пострадали — фото с новосибирской трассы

На месте аварии погиб водитель Daewoo

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Toyota Mark II вылетела на встречную полосу

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Водитель Daewoo Matiz погиб в лобовом столкновении с Toyota Mark II на трассе Р-256 в Искитимском районе. ДТП произошло сегодня, 10 октября, около 11:10.

За рулем Toyota был 25-летний водитель, который ехал в Новосибирск из Барнаула.

— Он выехал на полосу встречного движения и врезался в Daewoo Matiz, которым управлял 24-летний мужчина, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

Водитель Daewoo погиб на месте ДТП. Травмы получили водитель и пассажирка Toyota.

От Daewoo осталась груда металла

От Daewoo осталась груда металла

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Вчера в Новосибирске восьмимесячный ребенок попал в больницу после аварии в Дзержинском районе.

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