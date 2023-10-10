Toyota Mark II вылетела на встречку: один человек погиб и двое пострадали — фото с новосибирской трассы

Водитель Daewoo Matiz погиб в лобовом столкновении с Toyota Mark II на трассе Р-256 в Искитимском районе. ДТП произошло сегодня, 10 октября, около 11:10.
За рулем Toyota был 25-летний водитель, который ехал в Новосибирск из Барнаула.
— Он выехал на полосу встречного движения и врезался в Daewoo Matiz, которым управлял 24-летний мужчина, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
Водитель Daewoo погиб на месте ДТП. Травмы получили водитель и пассажирка Toyota.
Вчера в Новосибирске восьмимесячный ребенок попал в больницу после аварии в Дзержинском районе.