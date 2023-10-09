8-месячная девочка попала в больницу после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске восьмимесячный ребенок попал в больницу после столкновения двух автомобилей. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, девочка получила травмы в результате аварии в Дзержинском районе.
По данным ведомства, ДТП произошло 9 октября в 15:20 часов около дома №29 по улице Трикотажной. 46-летняя женщина управляла автомобилем «Тойота Витц», и при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении встречной машине «Хюндай Солярис». За рулем последней находился 54-летний мужчина.
— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Тойота», девочка 8 месяцев, которая с травмами доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве.
На месте аварии находились сотрудники ДПС Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства происшествия.
В начале сентября под Новосибирском водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. В ДТП пострадал 4-летний ребенок.