«Уральские Авиалинии» опровергли расшифровку переговоров пилотов перед посадкой в поле под Новосибирском

18 сентября издание «Московский комсомолец» опубликовало якобы расшифровку внутренних переговоров экипажа рейса, из которой следует, что командир воздушного судна решил производить посадку в Новосибирске, так как в Омске они могут задержаться на сутки из-за долгого ожидания ремонтной бригады. По данным «МК», командир был уверен, что им хватит топлива, чтобы долететь до Новосибирска, несмотря на выпущенное шасси. Расшифровку «черного ящика» издание назвало «сенсационной».

