«Уральские Авиалинии» опровергли расшифровку переговоров пилотов перед посадкой в поле под Новосибирском

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» 25 сентября опровергла достоверность «сенсационной» расшифровки черного ящика. Речь идёт об опубликованных в СМИ выдержках «из переговоров экипажа Airbus A320», севшего в пшеничное поле под Новосибирском.
— Уважаемые журналисты, появившиеся в сети переговоры пилотов, якобы расшифрованные с записи бортового самописца Airbus A320 рейса U6–1383 Сочи-Омск, не являются достоверными. Просим быть бдительными и не распространять ложную информацию, — говорится в заявлении пресс-службы «Уральских Авиалиний».
18 сентября издание «Московский комсомолец» опубликовало якобы расшифровку внутренних переговоров экипажа рейса, из которой следует, что командир воздушного судна решил производить посадку в Новосибирске, так как в Омске они могут задержаться на сутки из-за долгого ожидания ремонтной бригады. По данным «МК», командир был уверен, что им хватит топлива, чтобы долететь до Новосибирска, несмотря на выпущенное шасси. Расшифровку «черного ящика» издание назвало «сенсационной».
— Главное, что следует из текста (расшифровки –прим. ред.) — топлива хватало с избытком, — написал «Московский комсомолец».
12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», на втором круге на посадку в аэропорту имени Карбышева внезапно меняет курс и направляется в Новосибирск. Не долетев порядка 200 километров, пилоты посадили авиалайнер прямо посреди пшеничного поля в Убинском районе. Пострадавших не было, самолёт получил минимальные технические повреждения.
Вскоре история об аварийном приземлении Airbus A320 обросла многочисленными версиями о причинах авиаинцидента: к обсуждению подключились эксперты, блогеры и всевозможные источники журналистов, «знакомые с ситуацией». Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.