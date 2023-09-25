Новосибирцы сообщили о мужчине, который выпал из окна в Горском микрорайоне

Жители Новосибирска сообщили, что вечером 24 сентября под окнами многоэтажки в Ленинском районе обнаружили тело погибшего мужчины. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
— Микрорайон Горский, 67, из окна одного из верхних этажей выпал человек и приземлился на крышу парковки. Предположительно, от полученных травм скончался на месте, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Следственного комитета за комментарием по этому инциденту. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске у многоэтажки на Полтавской нашли тело 22-летнего юноши.