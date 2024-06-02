Дождливый или солнечный июнь? В Новосибирск придет потепление до +25 градусов — прогноз на первый месяц лета

Первый месяц лета не порадует аномальной жарой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск пришло календарное лето, синоптики обещают, что в июне температура будет постепенно повышаться. На следующей неделе прогнозируют прохладную погоду, а уже с 10 июня придет тепло от +20 градусов. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам в первый месяц лета. Синоптики говорят и о дождях, и о продолжительных солнечных днях.



По данным World Weathe, максимально низкая температура днем будет в начале месяца, 5 июня столбик термометра поднимется только до +13 градусов, самая холодная ночь ожидается также в этот день, температура опустится до +5 градусов. В среднем температура днем в течение месяца будет держаться на отметке +20... +25 градусов. Аномальной жары ожидать не стоит.

Дождливых дней, считает сервис, будет немного, чаще всего прогнозируют облачность, а с 18 по 23 июня и вовсе ожидают ясные дни.

В течение пяти дней будет ясная погода Источник: World-weather.ru











Gismeteo также сообщает о потеплении с конца следующей недели. В пятницу, 7 июня, температура поднимется до +22 градусов днем. Но чуть раньше, 4 июня, похолодает до +15 градусов, этот день станет самым холодным за месяц, а ночью 5 июня столбик термометра опустится до +4 градусов. Синоптики прогнозируют, что большинство дней на следующей неделе будут идти дожди, осадки ожидают и через неделю, и с 21 июня по 25 июня. Солнечных дней при этом будет немного.

Сервис прогнозирует дождливый июнь Источник: Gismeteo.ru











Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» также отмечают, что 4 июня похолодает до +13 градусов днем, ночью температура опустится до +4 градусов. Средняя месячная температура будет держаться на отметке в +20 градусов. Синоптики прогнозируют дождливый июнь, иногда будет выглядывать солнце. Например, осадки могут продлиться в течение 9 дней — с 6 июня по 14 июня.

Синоптики говорят, что июнь станет дождливым месяцем Источник: «Яндекс.Погода»











Недавно новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь. Весь месяц нас ждут грозы и дожди.