«Пять лет болезни позади, и ты обрела покой». Как страна прощалась с Анастасией Заворотнюк

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая Источник: Анна Селина / MSK1.RU











В субботу, 1 июня, в Москве в Покровском монастыре на Таганке прошло прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Она скончалась 30 мая после пяти лет борьбы с раком мозга. Рассказываем, как актрису провожали в последний путь.

Кто пришел проститься

Основная часть прощания прошла утром, до 14:00. Сначала в храм пускали по спискам: одними из первых, кто пришел, были дочь Анастасии Анна и ее муж.

— Заливаю слезами телефон и не могу перестать рассматривать твои фотографии. Мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади, и ты обрела покой. Охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь. Люблю тебя, мой ангел, — писала она в личном блоге.



Анна Заворотнюк Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











На прощание пришли многие знаменитости. Среди них артистка Лолита Милявская, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, а также гендиректор Большого Московского Эдгард Запашный. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU он поделился воспоминаниями об актрисе.



— Анастасия — очень хороший, светлый человек, большая труженица, очень замечательная артистка. И самое главное, добрая. Мы были знакомы много лет. Не могу припомнить, [когда ее видел в последний раз], и даже не хочу припоминать. Такое ощущение, что вчера, — сказал Эдгар Запашный.



На прощание с Заворотнюк также приехали фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фигурист Илья Авербух рассказал, что после новостей о болезни Анастасии они не общались напрямую, но Авербух постоянно держал связь с ее мужем.



— Конечно, моя жизнь пересеклась с Настей в проекте «Ледниковый период», где Настя была прекрасной ведущей. Я ставил танец — наверное, один из главных в жизни Насти и Петра, — где Петр делал именно в начале проекта предложение Анастасии. Я всегда буду это помнить, — рассказал фигурист.



Позднее к Покровскому монастырю прибыла заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она привезла с собой букет белых роз.



На прощание также пришел Григорий Лепс. Сначала он отказался общаться с журналистами, но позже всё же сказал, что сейчас все россияне могут вспомнить добрым словом актрису и достойно проводить ее.

— Замечательная была девушка, очень открытый и светлый человек, — сказал артист. — Я так ее помню. Не могу похвастаться, что мы были большими друзьями. Мы как коллеги поддерживали человеческие отношения.



Также, как сообщает издание news.ru, на прощание прибыл бывший возлюбленный Анастасии — заслуженный артист России Сергей Жигунов. Он ничего не говорил о смерти Заворотнюк, корреспонденты MSK1.RU тоже не видели его на процессии, а фотографии его присутствия на прощании в сети не публиковались.

На прощании, помимо упомянутых выше персон, были и другие: однокурсники, учителя и коллеги. Обо всех, кто пришел на церемонию, можно прочитать здесь.

«Это мое детство»

Возле храма с самого утра толпились многочисленные поклонники актрисы. Их запустили на прощание после того, как туда запустили людей по заранее заготовленным спискам.

— Анастасия была очень талантливой актрисой, — рассказала Татьяна, поклонница ушедшей. — И по жизни я думаю, что она была очень доброй женщиной. Любящей мамой. Очень жаль, что болезнь так скоропостижно ее настигла. Анастасию мы запомним как добрую, красивую женщину. Больше всего, наверное, мне запомнился сериал «Моя прекрасная няня» (6+). Но у нее было и много других хороших фильмов.

Москвичка Юлия, которая пришла почтить память актрисы, рассказала, что ей Анастасия Заворотнюк тоже запомнилась по роли в знаменитом комедийном сериале.



— Это мое детство. Приятные воспоминания. [Няня Вика] такая непосредственная, активная была. Какая-то своя. Ее изюминка была в простоте и в добродушии, — отметила москвичка.



Церемония прощания

На прощании в Покровском монастыре крышка гроба была открыта, но близко подойти к умершей было нельзя. Позднее гроб доставили на Троекуровское кладбище.

Внутри храма Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Первыми, кто подошел к гробу и кинули горсть земли, были ее близкие родственники. Позднее к нему по очереди подходили собравшиеся.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU











Анастасию Заворотнюк похоронили под известную мелодию Song from a secret garden в исполнении струнного квартета. Перед тем как покинуть кладбище, вдовец Анастасии Петр Чернышев поцеловал крест на могиле жены и перекрестился.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Венки от семьи и друзей

По окончании церемонии могила Заворотнюк была усыпана венками. Рядом с могилой установили венок из белых роз, которые прислала ее мама. На ленте виднеется надпись: «Любимой доченьке».

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Кроме того, венок из красных и розовых роз с гипсофилами прислали дети актрисы. У Анастасии остался сын Майкл и две дочки — Анна и Мила.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Еще один венок установил ее муж Петр Чернышев, который сопровождал гроб жены до последнего момента.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Венки также прислали певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов и продюсер Александр Митрошенков. Кроме того, возле могилы установили венки от телеканала «Россия» и Первый, а также от СК «Олимпийский» и семьи Михайловых.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Где находится могила

Могила Анастасии Заворотнюк находится на 21-м участке «Аллеи славы» на Троекуровском кладбище. Место погребения артистки находится рядом с могилами футболиста Василия Кулькова и хоккеиста Владимира Шадрина.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Также неподалеку находится могила заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева и артиста Юрия Шатунова.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Напомним, что о смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. 53-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с раком мозга. Артистка прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло, и опухоль дала метастазы. На последнем ролике с Анастасией видны шрамы от биопсии.

