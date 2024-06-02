«Тася ждала, считала дни»: бывший муж Пелагеи запретил дочке выезжать за границу — они узнали об этом в аэропорту

Пелагея развелась с мужем несколько лет назад, недавно он хотел уменьшить сумму алиментов, но суд встал на сторону певицы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Бывший муж Пелагеи запретил их дочери Таисии выезжать за границу. Об этом певица узнала в аэропорту перед вылетом.

Как написала в своем телеграм-канале Пелагея, на окончание учебного года, бабушка Таисии подарила путевку в Турцию. Улететь семья должна была 26 мая, но в этот же день в аэропорту Шереметьево они узнали, что отец девочки запретил ей выезд за границу. Таисия прошла все досмотры, сдала багаж, за полчаса до вылета ее сняли с самолета. О запрете на выезд рассказал офицер таможенной службы.

— Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан. Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море, солнце и счастье, — написала Пелагея.

Певица отмечает, что ее бывший муж — хоккеист Иван Телегин никому не сказал о запрете. Пелагея говорит, что отец виделся с дочкой последний раз год назад, при этом сам живет в Москве.

— Пусть наши детки каждый свой маленький шажок во взрослый мир ступают по подготовленной нами, взрослыми, дорожке. Безопасной, интересной и счастливой. И никогда не сталкиваются на этом пути с равнодушием и жестокостью каких-то мразей. Особенно дико, если ими оказываются вдруг их собственные родители.

Подобный поступок бывшего супруга певица связывает с проигранным судом. Недавно суд отменил решение об уменьшении суммы алиментов на ребенка.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста в 2016 году, через семь месяцев у пары родилась дочь Таисия. Спустя три года артистка заявила о разводе. В январе прошлого года Пелагея сообщила, что выиграла третий суд против Ивана Телегина. Хоккеист пытался отсудить у артистки ее квартиру в Москве и часть гонораров, но суд апелляционной инстанции оказался на стороне Пелагеи.



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