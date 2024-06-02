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Развлечения Дава приехал в свой университет в Новосибирске — он учился на чиновника

Дава приехал в свой университет в Новосибирске — он учился на чиновника

Блогер вспомнил студенческие годы и рассказал, что одно из мест они называли «сачок»

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Давид вспомнил, как учился в университете и заметил, что внутри открыли кафе

Блогер Давид Манукян (Дава) заехал в университет РАНХИГС, в нем он учился, когда жил в Новосибирске. Впечатлениями он поделился в своих социальных сетях.

— Приехали в ВУЗ, который я закончил, РАНХиГС при президенте Российской Федерации. По специальности я окончил государственное муниципальное управление, получается чиновник, чуть-чуть пошел не по профессии, — пошутил Дава.

Новосибирец рассказал, что одно из мест в университете, где стоят диваны, они называли «сачком», почему именно так блогер не знает, там они собирались после пар и общались.

До приезда в университет Дава поздравил юных жителей и гостей города с Днем защиты детей. Вместе с сотнями ребят он выступил на сцене на Михайловской набережной.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее НГС изучил гардероб знаменитого новосибирцы и выяснил, сколько стоят его наряды. Оказалось, блогер очень любит брендовые вещи.

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DAVA Блогер Давид Манукян РАНХиГС Университет
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