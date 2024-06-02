Дава приехал в свой университет в Новосибирске — он учился на чиновника

Блогер Давид Манукян (Дава) заехал в университет РАНХИГС, в нем он учился, когда жил в Новосибирске. Впечатлениями он поделился в своих социальных сетях.
— Приехали в ВУЗ, который я закончил, РАНХиГС при президенте Российской Федерации. По специальности я окончил государственное муниципальное управление, получается чиновник, чуть-чуть пошел не по профессии, — пошутил Дава.
Новосибирец рассказал, что одно из мест в университете, где стоят диваны, они называли «сачком», почему именно так блогер не знает, там они собирались после пар и общались.
До приезда в университет Дава поздравил юных жителей и гостей города с Днем защиты детей. Вместе с сотнями ребят он выступил на сцене на Михайловской набережной.
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Ранее НГС изучил гардероб знаменитого новосибирцы и выяснил, сколько стоят его наряды. Оказалось, блогер очень любит брендовые вещи.
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